El Gobierno impone un cepo a las paritarias: fija un 2% como techo y frena acuerdos salariales más altos

Empezaron los primeros acuerdos paritarios de 2026 y el Gobierno ya fijó un tope para las futuras negociaciones con gremios y cámaras patronales: no se homologará aquellas que impliquen subas salariales superiores al 2% mensual.

Fijan tope del 2% para los acuerdos salariales

La cepo a las paritarias es una advertencia contundente porque en muchos sectores, los aumentos de sueldo solo se abonan si fueron homologados por la Secretaría de Trabajo de la Nación. Sin mucha protesta, el gremio Camioneros conducido por Hugo Moyano se amoldó a la exigencia de la Casa Rosada y ahora lo toman como referencia para otras negociaciones.

La semana pasada a pocas horas de que el Indec revelara que la inflación de febrero fue del 2,9%, Camioneros firmó el acuerdo con las cámaras empresarias con el siguiente esquema de subas salariales: 2% en marzo; 1,8% en abril; 1,7% en mayo; 1,6% en junio; 1,5% en julio; y 1,5% en agosto.

La negociación sumó otro ingrediente con el cual la administración libertaria está de acuerdo: se extiende por seis meses. Por lo general, la mayoría de los sindicatos eligen periodos más cortes. Moyano aceptó también un aporte extraordinario de $25.000 para la obra social de Camioneros, que se encuentra cerca del colapso financiero.

El acuerdo paritario que firmó Moyano el viernes pasado fue elevado ese mismo día para su homologación a la Secretaría de Trabajo, pero ese trámite aún no finalizó. Según lo informado por el sitio Clarín, la negociación fue firmada por el propio Hugo Moyano y también por Marcelo “Feúcho” Aparicio, el secretario gremial de Camioneros.

Otro gremio clave que cerró su paritaria en la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), a cargo de Andrés Rodríguez.

El acuerdo se firmó también la semana pasada y contempló los meses de enero (2,5% de suba) y febrero (2,2% de aumento) que se habían quedado sin incremento.

A partir de ahora las subas quedaron limitadas dentro del cepo que impuso Trabajo por orden del ministro de Economía, Luis Caputo. En marzo el incremento de los estatales será del 2%, en abril de 1,7% y en mayo de 1,5%. Los estatales cobrarán también un bono remunerativo de $ 40.000 en mayo.

La Secretaría de Trabajo no le homologó el acuerdo para la rama de los trabajadores de comedores de establecimientos fabriles, empresas, hospitales y otras dependencias que están bajo el gremio de gastronómicos que lidera Luis Barrionuevo. El sindicato había acordado una suma no remunerativa de $ 78.000 por mes para los trabajadores de comedores, pero desde Trabajo les dijeron que no lo homologarían.

En la construcción arrancaron este lunes las conversaciones. La idea en la Uocra es tratar de negociar mes a mes. Los metalúrgicos tienen la paritaria vigente hasta el 31 de marzo. Aún no hubo conversaciones previas.

La Secretaría de TRabajo está liderado por el exTechint Julio Cordero. Sin embargo quienes advierten en reserva a gremios y cámaras patronales la pauta del 2% son las funcionarias, Mara Mentoro y Claudia Testa.

Con información de Clarín