Guerra, diplomacia y señales políticas: Javier Milei respaldó a Benjamin Netanyahu y endureció su postura frente a Irán

Javier Milei se alinea con Israel y Estados Unidos y legitima la guerra contra Irán. Foto: NA

El presidente de Argentina, Javier Milei, aseguró este domingo en su tercera visita a Israel como jefe de Estado que la guerra contra Irán lanzada por Israel y Estados Unidos es «lo correcto» y reiteró la voluntad de trasladar la embajada de su país a Jerusalén.

Javier Milei dijo que la guerra contra Irán es «lo correcto»

Milei reafirmó el apoyo de Argentina a la guerra contra Irán, lanzada el 28 de febrero, y destacó que su gobierno declaró a los Guardianes de la Revolución como «organización terrorista».

«Expresamos nuestro firme apoyo a Estados Unidos y a Israel en su guerra contra el terrorismo y contra el régimen iraní, no solo porque es lo correcto, sino porque nuestros países son hermanos en el sufrimiento», afirmó Milei en una declaración conjunta con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Durante su gobierno, Argentina también declaró como «organización terrorista» a la Fuerza Quds, uno de los brazos operativos de los Guardianes de la Revolución, en línea con Estados Unidos.

Asimismo, el 2 de abril expulsó del país al máximo representante diplomático de Irán en Buenos Aires, Mohsen Soltani Tehrani. Netanyahu elogió a Milei por mostrar «claridad moral» al estar del lado de Israel.

Javier Milei también reiteró su intención de trasladar la embajada argentina a Jerusalén «en cuanto las condiciones lo permitan. Lo consideramos necesario, pero sobre todo, justo», dijo el mandatario argentino.

La visita de Milei estuvo marcada por la firma de los llamados Acuerdos de Isaac.

Estos, respaldados por Estados Unidos, son una iniciativa para impulsar los lazos de Israel con América Latina, a imagen de los Acuerdos de Abraham, en virtud de los cuales varios países árabes normalizaron sus relaciones con Israel durante el primer mandato de Trump.

Forman parte de «un nuevo marco estratégico (…) en la lucha contra el terrorismo, el antisemitismo y el narcotráfico», dijeron.

Netanyahu dijo en la ceremonia que tenía «gran esperanza» de que otros países latinoamericanos con «objetivos comunes» y «valores compartidos» también se sumen.

El embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, describió a Milei y a Netanyahu como «dos de los mejores amigos del presidente Trump».

«No conozco a otros dos líderes mundiales en nuestro planeta por los que nuestro presidente sienta más respeto ni con los que tenga una relación más personal«, añadió.

En su estilo, Milei dijo en español su consigna insignia «¡Viva la libertad carajo!» y luego pronunció en un hebreo dubitativo pero entusiasta «Am Yisrael Chai» («el pueblo de Israel vive»).

«También firmamos un memorándum de entendimiento en materia de inteligencia artificial (…) Argentina tiene el capital humano, la energía y la libertad regulatoria para convertirse en el próximo hub de inteligencia artificial del mundo», afirmó.

Israel y Argentina también acordaron poner en marcha vuelos directos entre Buenos Aires y Tel Aviv a partir de noviembre.

Milei recordó durante su visita el ataque de 1994 en Buenos Aires, en el que murieron 85 personas y más de 300 resultaron heridas en la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).

«Argentina fue víctima de cobardes atentados terroristas contra la AMIA y contra la Embajada de Israel, ambos instigados por la República Islámica de Irán», añadió. En 1992, una explosión en la embajada de Israel mató a 29 personas e hirió a 200.

Argentina acusa a Irán de no cooperar con las investigaciones. El país sudamericano alberga la mayor comunidad judía de América Latina, con cerca de 300.000 personas que viven principalmente en Buenos Aires. «A día de hoy, seguimos exigiendo justicia», dijo Milei.

AFP