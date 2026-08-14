Terremoto en Colombia: el Gobierno confirmó que hay 285 muertos, 379 desaparecidos y casi 4.000 heridos

Pasaron cuatro días desde que se registró un gran sismo en Colombia. Los brigadistas siguen trabajando contrarreloj para rescatar a las personas que quedaron atrapadas entre los escombros y el Gobierno, cada día, emite un nuevo reporte para informar cuál es la situación actual. Es así que este viernes 14 de agosto se confirmó que la cifra de víctimas fatales ascendió a 285.

Colombia suma más víctimas fatales: los datos oficiales

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, confirmó que aumentó a 285 la cantidad de muertos por el terremoto de magnitud 7,4 registrado el lunes en ese país.

«Nuestros esfuerzos, nuestras oraciones, están con esas personas que han perdido a sus seres queridos», expresó en una conferencia de prensa.

También se detalló en un informe que son 3.975 heridos y se mantiene la búsqueda por 379 personas que fueron denunciadas como desaparecidas.

Por su parte, el Instituto de Medicina Legal reportó que recibió 260 cuerpos provenientes de diferentes municipios de los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca. Tras esto detalló que logró identificar un total de 246 víctimas, entre las que se encuentran 17 menores de edad.

Infraestructura afectada por el terremoto en Colombia

Colombia utiliza tecnología satelital con imágenes de alta definición para monitorear el daño ocasionado por el terremoto en las localidades de Cali, Pereira, Manizales y Quibdó, entre otras regiones.

Esta herramienta les permitió identificar que los daños que dejó el terremoto fueron los siguientes:

240 centros de salud

2.205 centros educativos

1.208 centros comunitarios

210 vías

73 acueductos

44 puentes vehiculares

13 puentes peatonales

5 aeropuertos afectados

También se reiteró que en tierra los organismos de búsqueda y rescate trabajan sin descanso con apoyo de caninos para ubicar a los desaparecidos que permanecen bajo los escombros.