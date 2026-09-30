Javier Milei llega a París: su participación en el Argentina Week, el encuentro con Macron y las actividades previstas

El presidente Javier Milei ya se encuentra en camino a París, donde este miércoles dará inicio a su agenda internacional con el Argentina Week como actividad principal. El mandatario mantendrá un encuentro con su par Emmanuel Macron y confirmó que participará de manera virtual en el Coloquio de IDEA, que se celebrará en Mar del Plata.

La agenda internacional de Javier Milei

El avión con el presidente y su comitiva despegó el martes por la noche desde Aeroparque y, tras una escala técnica en Gran Canaria, preveía arribar este miércoles al mediodía a París. Javier Milei busca exponer ante ejecutivos globales las oportunidades de inversión en sectores estratégicos del país.

La agenda presidencial iniciará esta tarde con su intervención en la 62° edición del Coloquio de IDEA. Según informó el Ejecutivo, el mandatario ofrecerá a las 18:30 un discurso virtual sobre el panorama económico argentino para cerrar la primera jornada del evento.

Su viaje se enmarca en el Argentina Week, que se desarrollará hasta el 2 de octubre en la capital francesa. Esta iniciativa, organizada por la Embajada argentina tras su edición de marzo en Nueva York, tendrá su jornada inaugural en el Château de la Muette, sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Durante la gira, el mandatario disertará el jueves en la sede de la OCDE, mantendrá un encuentro con líderes empresariales y culminará con una reunión bilateral con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo.

Argentina Week: la programación

El programa inicial estará enfocado en la transformación macroeconómica del país y contará con las exposiciones del ministro de Economía, Luis Caputo, y del presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

Por parte del Poder Ejecutivo, la comitiva oficial se completará con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller Pablo Quirno; y los ministros Juan Bautista Mahiques (Justicia), Federico Sturzenegger (Desregulación) y Mario Lugones (Salud).

La agenda priorizará sectores estratégicos como energía, minería, agroindustria, tecnología, salud y comercio internacional. A lo largo de las jornadas se abordarán proyectos centrados en gas, Vaca Muerta y producción de urea, sumados a paneles específicos sobre litio, cobre y minerales críticos.

Entre las figuras internacionales confirmadas destacan el director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía, Fatih Birol; el CEO de ADNOC y ministro de Industria de Emiratos Árabes Unidos, Sultan Al Jaber; y el CEO de Eni, Claudio Descalzi, quienes integrarán el bloque dedicado a Argentina LNG junto al presidente de YPF, Horacio Marín.

Más allá del gabinete, la delegación nacional sumará un fuerte respaldo político y empresarial. La nómina de gobernadores incluye a Rolando Figueroa (Neuquén), Leandro Zdero (Chaco), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Sáenz (Salta), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca) y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

El sector privado estará representado por altos directivos y referentes corporativos como Marcos Bulgheroni (Pan American Energy), Martín Migoya (Globant), Marcelo Mindlin (Pampa Energía), Manuel Antelo (Grupo Antelo), Mariano Bosch (Adecoagro), Alejandro Elsztain (Cresud), Juan Pablo Bagó (Laboratorios Bagó), Martín Varsavsky (Inception Fertility) y representantes de Aeropuertos Argentina.

Con información de Noticias Argentinas