Efecto dominó: la fractura política en Misiones puede costarle votos clave a la Ley de Tierras de Javier Milei

La Ley de Tierras de Javier Milei dividió al gobernador Passalacqua con el exmandatario y líder del espacio provincial, Carlos Rovira.

El mapa político de la provincia de Misiones transita horas de máxima tensión tras confirmarse una reconfiguración total de sus alianzas históricas. Tras meses de fricciones silenciosas, el gobernador Hugo Passalacqua decidió patear el tablero y oficializar su distanciamiento definitivo de Carlos Rovira, el histórico conductor del oficialismo provincial. Esta fractura no solo redefine el esquema de poder puertas adentro de la provincia, sino que encendió de inmediato todas las alarmas en la Casa Rosada, que administraba sus ajustados números en el Congreso basándose en los acuerdos que había sellado previamente con el espacio de Rovira.

Según informó Infobae, el detonante principal que precipitó este quiebre de alcance nacional fue el inminente tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsada por el gobierno de Javier Milei.

El polémico capítulo de tierras del proyecto, que habilitaba la compra irrestricta de parcelas por parte de extranjeros en principio y que luego mutó a un límite del 25% únicamente a nivel nacional, generó un fuerte rechazo en el Ejecutivo misionero, dado que la provincia comparte el 90% de sus fronteras con Brasil y Paraguay.

Ante este escenario, Passalacqua decidió tomar las riendas de la estrategia legislativa, desautorizando los compromisos que Rovira había asumido con Nación y exigiendo a los dirigentes locales que definan sus lealtades de cara a las próximas votaciones.

El portazo a Encuentro Misionero y el nuevo esquema de poder

Para materializar su salida, Passalacqua presentó este lunes ante la Justicia Electoral Nacional su renuncia formal como afiliado a Encuentro Misionero (EM), el partido creado por su ex aliado. Este movimiento representa el fin de una sociedad política que había nacido a principios de siglo con la creación del Frente Renovador de la Concordia (FRC). Según detalla Infobae, Rovira había decidido sepultar el FRC hace unos meses para crear EM sin consultar a sus socios fundadores, Passalacqua y el exgobernador Maurice Closs.

El actual mandatario provincial, que primero se había apartado de la vicepresidencia del espacio, concretó su salida total con un escueto mensaje en la red social X: «Renuncié al partido Encuentro Misionero (ex Partido de la Concordia Social, al que me afilié oportunamente)».

La ruptura se aceleró a la par de la construcción de un armado propio: Passalacqua se rodeó de intendentes relegados por Rovira, recuperó el vínculo político con Closs y conformó su propia mesa chica, apartando de su gabinete a quienes no le garantizaron lealtad absoluta.

El impacto del cisma ya es evidente en la Legislatura unicameral de Misiones. De los 21 representantes que ostentaba el oficialismo sobre un total de 40 bancas, unos 16 legisladores ya se encolumnaron detrás del gobernador, conformando un espacio que lleva el nombre provisorio de «Movimiento por lo que viene». Los últimos leales, en cambio, compartirán bloque con Rovira cuando el cuerpo retome sus actividades este jueves 13.

Alerta roja en La Libertad Avanza por la Ley de Tierras de Milei

Esta fractura provincial deja a los legisladores nacionales misioneros en una encrucijada, atrapados entre los compromisos que Rovira ya había acordado con el Gobierno nacional y las nuevas directivas directas de Passalacqua.

En el Senado, el gobernador instruyó explícitamente a Carlos Arce y Sonia Rojas Decut para que rechacen la norma sobre tierras. La estrategia trazada hasta el momento consiste en dar quórum y aprobar el proyecto general de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, pero abstenerse o votar en contra del polémico capítulo.

Además, en los pasillos legislativos se especula con que Rojas Decut formalice su ruptura y conforme un monobloque el día después de la sesión.

Si la iniciativa logra superar la Cámara Alta, el oficialismo se encontrará con un escenario igual de complejo en Diputados. El exgobernador y actual legislador Oscar Herrera Ahuad ya anticipó su firme postura negativa al proyecto oficial: «Votar esta ley sería ir en contra de las economías regionales y de la política del Gobierno provincial de cuidado del ambiente y del sistema productivo. Nuestra tierra significa producción, familia, ambiente, arraigo y soberanía», advirtió.

Desde el nuevo espacio del gobernador ya consideran a Herrera Ahuad como un aliado propio y hasta evalúan su figura para futuras candidaturas a la intendencia de Posadas. Aunque en el entorno del diputado descartan movimientos inmediatos y planeaban cumplir el mandato hasta 2025 bajo el pacto original, reconocen el buen diálogo con Passalacqua y admiten que, en un escenario que definen como «muy dinámico», los acuerdos legislativos con Nación corren serio peligro.