Presión en el Senado: el plan de los bloques aliados para forzar la salida de Manuel Adorni antes del viaje de Javier Milei

El margen político para la continuidad de Manuel Adorni en el Gobierno nacional entró en una fase de descuento. Tras cumplirse 14 semanas del inicio de las controversias en torno a los movimientos de su entorno familiar, el Jefe de Gabinete experimenta un aislamiento generalizado dentro del propio esquema oficialista y sus terminales legislativas. A excepción del presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, la percepción mayoritaria dentro de la administración pública apunta a la necesidad de una dimisión para destrabar la gestión del Estado.

Los cuestionamientos se profundizaron de manera determinante tras la última presentación de su declaración jurada y las posteriores declaraciones públicas del exvocero para justificar la evolución de sus activos. La respuesta de los bloques aliados fue de rechazo, traduciéndose en un cambio de estrategia parlamentaria para forzar su salida definitiva de la Jefatura de Gabinete.

El cerco en el Senado y la ruptura de la grieta

El escenario de mayor conflictividad inmediata se trasladó a la Cámara Alta. Este miércoles se concretará la reunión de jefes de bloque para definir la convocatoria a una sesión este jueves, donde la oposición buscará activar una moción de censura contra el funcionario:

Los números del rechazo: para aprobar la remoción se requieren dos tercios de los votos en el recinto (48 senadores). Según supo Infobae, las bancadas ya articulan un piso de 45 voluntades confirmadas .

para aprobar la remoción se requieren dos tercios de los votos en el recinto (48 senadores). Según supo Infobae, las bancadas ya articulan un piso de . Posición de los dialoguistas: sectores de la Unión Cívica Radical (UCR) mantuvieron un encuentro virtual este lunes y confirmaron que, si bien la iniciativa pertenece al peronismo, consideran la situación insostenible. «Vos podés zafar de la punición del delito, pero eso no significa que no lo hayas cometido», señalaron desde el bloque conducido por José Mayans.

sectores de la mantuvieron un encuentro virtual este lunes y confirmaron que, si bien la iniciativa pertenece al peronismo, consideran la situación insostenible. «Vos podés zafar de la punición del delito, pero eso no significa que no lo hayas cometido», señalaron desde el bloque conducido por José Mayans. Plazos en Diputados: en la Cámara Baja, los pedidos de sesión especial para tratar las solicitudes de remoción quedaron fijados para el próximo 23 de junio. El PRO formalizó su postura a través de un comunicado exigiendo definiciones urgentes por parte del Poder Ejecutivo.

El quiebre del relato: las críticas del frente digital

La pérdida de sustento político para Adorni afectó incluso a los canales de comunicación habituales del espacio gubernamental. El creador de contenido oficialista Mariano Pérez admitió públicamente sus dudas respecto a la justificación patrimonial basada en transacciones históricas de criptomonedas:

«No termina de convencer la explicación. Hace tres meses que está el Gobierno parado y que las buenas noticias están siendo tapadas por esta situación. No sé para qué dio esa entrevista si la explicación era tan vaga: eso de ‘puse 200 mil y gané esto’ no cierra», argumentó el militante digital, exponiendo la falta de blindaje mediático del ministro coordinador.

Agenda dividida: la economía de Javier Milei y la ruta de viajes

Mientras la estructura del Gabinete se concentra en la resolución de la crisis interna, el presidente Javier Milei intenta sostener la iniciativa política mediante las variables macroeconómicas. Los registros de la jornada marcaron una profundización en la baja del riesgo país, que descendió a los 425 puntos —un registro mínimo en los últimos ocho años—, a la par de estimaciones privadas que proyectan el índice inflacionario mensual en el orden del 1%.

Sin embargo, la rutina de Balcarce 50 quedará delegada ante un nuevo cronograma de traslados presidenciales. Milei participará este sábado 20 de junio del acto oficial por el Día de la Bandera en Rosario junto al gobernador santafesino Maximiliano Pullaro, para luego iniciar una gira internacional:

Miércoles 24 de junio: Viaje a España por tres días para participar de conferencias y rondas empresariales.

Viaje a España por tres días para participar de conferencias y rondas empresariales. 30 de junio: Asistencia a la Cumbre del Mercosur en Asunción, Paraguay.

Asistencia a la Cumbre del Mercosur en Asunción, Paraguay. 4 de julio: Traslado a los Estados Unidos con motivo de las celebraciones por el día de la independencia de ese país.

La estrategia oficial apuesta a que la agenda exterior y los indicadores financieros logren amortiguar el impacto del caso Adorni, en un contexto donde el juez de la causa, Ariel Lijo, se encuentra en Francia en misión oficial junto al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, postergando las definiciones de los expedientes de Comodoro Py.

Con información de Infobae.