Se preparan seis alianzas para las elecciones de Bariloche por la reforma de la Carta Orgánica

Al igual que en las últimas elecciones nacinales, en Bariloche se utiliza la boleta única de papel. Archivo/Chino Leiva

A poco más de una semana del plazo para la conformación de alianzas para las elecciones a Convencionales de Bariloche, los partidos políticos agilizan reuniones y discusiones de cara a consolidar sus estrategias que llevarían al menos a tener seis coaliciones en la boleta única por la reforma de la Carta Orgánica.

El número no está cerrado y pueden aparecer más alianzas hasta el próximo miércoles 12 de agosto a las 9:30 cuando el Juzgado Electoral Provincial en Viedma baje la persiana para recibir documentación.

En principio, las gestiones están avanzadas para que Juntos Somos Río Negro (JSRN) y el Partido Unión y Libertad (PUL) del intendente Walter Cortés confluyan en una alianza. El nombre todavía no está definido y todo indica que encabezarán la nómina dirigentes propuestos por el jefe comunal.

En principio, el partido provincial que reunió este fin de semana a la asamblea, decidió delegar a la Mesa Ejecutiva Provincial la facultad de definir alianzas para Bariloche.

Entre los partidos y agrupaciones de origen peronista también siguen las conversaciones para reeditar Fuerza Patria en la órbita local, con el Partido Justicialista como columna vertebral junto al Frente Grande, Partido Comunista, Patria Grande, entre otros, con la ampliación de partidos vecinales que se podrían sumar, según admitieron desde el sector.

Lo que sí está claro es que el Frente Renovador esta vez no formará parte del esquema porque esa fuerza, que a nivel provincial lidera el exlegislador Alejandro Ramos Mejía, iría en coalición con el Partido Sur que reimpulsó hace poco tiempo atrás el titular del Tribunal de Contralor Municipal, Estanislao Cazaux, que busca recuperar el protagonismo que tuvo en la órbita local la fuerza que creó el exintendente Alberto Icare.

Las dos fuerzas están seguras de ir juntas y en estos días tendrán una reunión con Unidad Popular de Rodolfo Aguiar, quien ya se mostraba cercano a Ramos Mejía. Una cuarta fuerza que podría sumarse al esquema sería Valores por mi País, un espacio vinculado a las iglesias evangélicas.

También la UCR y la CC-ARI mantienen conversaciones en línea de avanzar hacia un acuerdo de coalición para presentar su propia propuesta para la reforma de la Carta Orgánica. Los dos partidos tienen en curso la formalización de elecciones internas.

En el grupo de partidos afines al proyecto nacional de Javier Milei, La Libertad Avanza, Creo y PRO podrían confluir en una propuesta de unidad.

En el otro extremo, se busca reeditar el Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad, con el conglomerado de fuerzas izquierdistas que desde hace 15 años mantienen la estrategia de ir juntos.

Además de las alianzas, los partidos políticos reconocidos en la órbita municipal y provincial al momento de la convocatoria a elecciones suman unas 38 fuerzas y muchas podrán participar de manera individual, quienes podrá ingresar en la disputa por una de las 15 bancas siempre que superen el piso del 5% de los votos, según se definió en la ordenanza que fijo las elecciones para el 1 de noviembre.