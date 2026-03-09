Argentina Week: Río Negro presentó en Nueva York su potencial energético y oportunidades de inversión

En el marco de la Argentina Week 2026, el gobernador de Alberto Weretilneck participó en Nueva York de un panel organizado por Americas Society / Council of the Americas, donde la provincia expuso oportunidades de inversión vinculadas al desarrollo energético, logístico y productivo.

#ArgentinaWeek: Río Negro, orden y previsibilidad para las inversiones energéticas. pic.twitter.com/QIRIN4n0JM — Alberto Weretilneck (@WeretilneckOK) March 9, 2026

El mandatario compartió el espacio con los gobernadores Rolando Figueroa, Ignacio Torres, Claudio Vidal y Juan Pablo Valdés, en un intercambio con referentes del sector privado sobre la situación productiva del país y las oportunidades que se abren para nuevas inversiones.

En su exposición, Weretilneck señaló que la Norpatagonia atraviesa una transformación energética que comienza a posicionar a la región en el escenario internacional. «Las principales empresas productoras de gas y petróleo decidieron transformar al Golfo San Matías en el gran hub exportador energético de la Argentina. Esto abre una nueva etapa para el país y para Río Negro», afirmó.

El gobernador también hizo referencia a obras que ya se encuentran en desarrollo y que forman parte de ese esquema energético. «Hoy está en construcción el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur, que conectará Vaca Muerta con la costa rionegrina. La obra ya supera el 55% de avance y permitirá sumar una nueva puerta de exportación de petróleo para la Argentina», indicó.

Weretilneck destacó el desarrollo de los proyectos de GNL que buscan ampliar la capacidad exportadora del país. «Van a permitir que nuestro país ingrese al grupo de productores de gas natural licuado del mundo y pueda monetizar de manera estratégica los recursos de Vaca Muerta», sostuvo.

Río Negro busca atraer inversiones con estabilidad y previsibilidad

En ese contexto, el mandatario remarcó que Río Negro ofrece condiciones para el desarrollo de inversiones de largo plazo. «Nuestra provincia garantiza estabilidad política, previsibilidad jurídica y reglas económicas claras durante toda la vida útil de los proyectos», explicó.

La Argentina Week 2026 reúne a autoridades nacionales, gobernadores, empresas globales, fondos de inversión y organismos internacionales con el objetivo de fortalecer los vínculos económicos entre Argentina y Estados Unidos y promover nuevos proyectos productivos en el país.