Pablo Quirno con reuniones con CEO de empresas por la Argentina Week: «Inversiones estratégicas»

El canciller Pablo Quirno comunicó que en el contexto de la realización del Argentina Week mantiene reuniones con directivos de empresas internacionales con foco en nuevas inversiones. El martes Javier Milei participará del evento y brindará un discurso.

El diplomático sostuvo que las condiciones creadas por el Gobierno nacional «abren nuevas oportunidades de financiamiento».

«Inversiones estratégicas»: reuniones de Pablo Quirno

En sus redes, Quirno comunicó que se reunió con Ben Black, CEO de la Corporación Financiera de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, una » institución que tiene por objetivo movilizar capital privado hacia inversiones estratégicas a nivel global».

Dijo que profundizaron juntos la agenda «en sectores prioritarios en los que la Argentina y los Estados Unidos colaboramos de forma conjunta como aliados: infraestructura, energía, minerales críticos, turismo y tecnología de la información».

Javier Milei hablará en el Argentina Week

El martes se registrará el evento central de la gira de la comitiva nacional. Milei mantendrá una reunión privada con el CEO de J.P. Morgan, Jamie Dimon, para luego inaugurar formalmente la «Argentina Week» con un discurso en la sede del mencionado banco. El evento, organizado con el apoyo de la embajada a cargo de Alec Oxenford, el Bank of America y el fondo Kaszek, busca conectar a CEOs y banqueros con las oportunidades de negocio en el nuevo contexto macroeconómico argentino.

La comitiva presidencial, está integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el canciller Pablo Quirno y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

También se sumarán en las próximas horas el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; el viceministro de Economía, José Luis Daza; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y el ministro de Salud, Mario Lugones, además de una nutrida delegación de gobernadores provinciales. Entre ellos, Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro).

Con información de Noticias Argentinas