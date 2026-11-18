En Arezzo, la producción no se acumula durante días ni se guarda en cámaras para esperar al consumidor. La idea es elaborar y llevar directamente el producto a la vitrina.

Secretos bajo cero que no se guardan y se comparten para develar de qué esta hecho un buen helado artesanal. Cada madrugada, entre cremas, leche, azúcar y frutas naturales en Arezzo, una de las heladerías tradicionales de General Roca, un maestro heladero conoce bien esa fórmula. Antonio Priolo lleva medio siglo dedicado a un oficio que combina paciencia, conocimiento y una exigencia que solo admite hacer las cosas bien.

En la semana del helado artesanal que se celebra en todo el país, para el Tano Priolo, la diferencia entre un helado industrial y uno verdaderamente artesanal empieza mucho antes de llegar al cucurucho. Está en la calidad de la materia prima, en la elaboración y, sobre todo, en la frescura. “El helado artesanal se tiene que fabricar y vender en el lugar de origen”, explica. Una definición que contiene una filosofía de trabajo sostenida desde hace cinco décadas.

La receta comienza con ingredientes esenciales: crema, leche fluida, leche en polvo y azúcar. A esa base se suman las frutas naturales y distintas pastas de calidad, muchas de ellas importadas de Italia, país con una larga tradición en la elaboración de materias primas para heladería. Sin embargo, Priolo tiene una convicción propia. “El helado artesanal argentino es mucho mejor que el italiano”, afirma, sin demasiadas vueltas.

Pero hay otro ingrediente que considera indispensable y que no figura en ninguna receta: el tiempo. En Arezzo, la producción no se acumula durante días ni se guarda en cámaras para esperar al consumidor. La idea es elaborar y llevar directamente el producto a la vitrina. Así, el cliente puede disfrutar de un helado fresco, preparado en el día y con ingredientes naturales.

Detrás de esa frescura hay una jornada que empieza cuando la ciudad todavía duerme. Priolo llega a trabajar a las 4 de la mañana y, en un día habitual, puede terminar cerca del mediodía. Puede haber jornadas que se extienden hasta horas de la siesta y cuando la demanda aumenta, incluso más tarde. En vísperas de la Noche de las Heladerías, el esfuerzo se multiplica: algunos días la producción puede mantenerlo ocupado hasta las 19 o las 20.

La fabricación tiene una particularidad. Los productos que elabora Antonio pasan exclusivamente de sus manos. Él mismo prepara los helados y sólo recibe colaboración en las tareas de limpieza. “No hay cansancio ni aburrimiento. Lo único que tenés que tener en cuenta es hacer las cosas bien, porque se las estás vendiendo a su clientela y espera lo mejor del producto”, resume. Esa responsabilidad es también una forma de entender el vínculo que se da a ambos lados del mostrador.

Por eso, en el marco de la Noche de las Heladerías, Arezzo volverá a ofrecer promociones especiales de 2×1 el miércoles y también el sábado, como una manera de agradecer el acompañamiento de quienes eligen sus sabores. “Entendemos que la situación económica está complicada y tratamos de tener una atención con la gente”, apunta Antonio.

Para celebrar la Semana de las Heladerías, Arezzo tendrá una atención con sus clientes y se sumará al 2×1 en el cuarto kilo, este miércoles y también el sábado.

Después de medio siglo detrás de la misma pasión, el Tano Priolo todavía encuentra en cada elaboración una oportunidad para defender aquello que considera esencial. Desde siempre entendió que su helado debería tener una identidad propia y que se distinga por su calidad. El camino artesanal permite trabajar con ingredientes naturales y una mayor variedad de texturas donde la materia prima es protagonista. “Usás fruta fresca, como banana, naranja o frutilla, y podés incorporar nueces o almendras. Yo trabajo con huevo, con la yema”.

La diferencia entre un helado industrial y uno artesanal no está solamente en el sabor. Para Antonio, la clave comienza mucho antes, en el proceso de elaboración, la maquinaria y, sobre todo, la calidad de los ingredientes. “El industrial trabaja con máquinas continuas que incorporan aire a la mezcla. Además, no pueden utilizar productos como trozos de fruta o semillas porque terminan obstruyendo los filtros”, explica el dueño de Arezzo.

En su pequeño espacio de elaboración, donde cada sabor toma forma, hay una herramienta que resulta indispensable: la balanza. No es un detalle menor. La precisión en las cantidades es lo que permite mantener la misma calidad y reproducir una receta sin alterar sus características. Su carta reúne 64 variedades, pero hay una particularidad que define su manera de trabajar: Antonio no acumula mercadería. No tiene cámara frigorífica ni produce para almacenar. Cada elaboración responde a una lógica de frescura y rotación.

Detrás de esa búsqueda también hay años de pruebas y ajustes. Sus helados tienen un tenor graso del 44%, una proporción que considera fundamental para conseguir la consistencia adecuada. Es el resultado de una fórmula desarrollada y perfeccionada junto a especialistas, hasta encontrar el equilibrio que buscaba. Porque en heladería, explica, un pequeño desajuste puede arruinar el resultado: “Si no está bien equilibrado, a las 48 horas se puede volver arenoso”.

Para Antonio, la Noche de las Heladerías es una excusa más celebrar su trabajo y ofrecer un producto con verdadero carácter artesanal, elaborado y despachado en origen. Después de medio siglo, el secreto sigue siendo ponerle dedicación a cada receta, cuidar cada ingrediente y entender que un buen helado se renueva todos los días.