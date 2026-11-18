La conducción de La Libertad Avanza (LLA) suspendió este martes la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado al verificar que le faltaban, como mínimo, dos votos para dictaminar la suspensión de las PASO.

Según lo publicado por este medio, el encuentro del oficialismo comenzó a las 11 tras el ingreso demorado de Patricia Bullrich, quien ya había advertido a Karina Milei y al jefe de Gabinete, Diego Santilli, que los números no alcanzaban. Aunque existe acuerdo para frenar las primarias, los gobernadores buscan obtener concesiones del Ejecutivo antes de otorgar su respaldo.

El escenario en Neuquén y las listas colectoras

Para destrabar el Senado, Eduardo «Lule» Menem y Santilli negocian con los mandatarios provinciales utilizando como herramienta los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y una posible habilitación de las listas colectoras.

Según Infobae, esta estrategia coloca a Karina Milei frente a una definición: ceder ante los gobernadores implica bajar listas propias y dejar afuera de la competencia a los dirigentes libertarios locales.

En Neuquén, donde el gobernador Rolando Figueroa adelantó los comicios provinciales para el 14 de febrero ante la posibilidad de enfrentar una boleta competitiva de LLA, el escenario expone el conflicto interno del oficialismo.

Un armador neuquino detalló que las consecuencias de un acuerdo entre cúpulas: «Si el Gobierno cede, el resto de las provincias exigirán lo mismo. Los que quedan afuera buscarán refugio en otras listas. Sumale que se te cae la militancia y te quedan los rentados». Un reclamo similar plantea el gobernador mendocino Alfredo Cornejo, quien solicita el regreso de las colectoras —pese a haberlas rechazado en 2021— y pide que el oficialismo baje la postulación de Luis Petri.

La postura de Mauricio Macri y la interna del PRO

En paralelo, la Casa Rosada sigue los movimientos de Mauricio Macri. Dirigentes del Ejecutivo destacaron ante Infobae que el expresidente «armó un zoom y logró mostrar verticalidad» para respaldar la caída de las PASO, aunque el comunicado oficial del PRO dejó abierta la discusión sobre el resto de la reforma electoral.

La posición del exmandatario sobre las colectoras genera interrogantes, dado que en 2019 las derogó por decreto bajo el argumento de que «genera confusión en el electorado e inequidad entre los competidores». Al mismo tiempo, la interna porteña sumó un nuevo dato cuando su dirigente de confianza, Fernando De Andreis, anunció que buscará competir por la jefatura de Gobierno de la Ciudad, actualmente conducida por Jorge Macri, en una señal hacia los hermanos Milei para que no respalden al actual jefe de Gobierno.

Los motivos detrás de la reforma y el mapa opositor

De acuerdo con fuentes políticas citadas en el artículo original, la insistencia del Gobierno por eliminar las PASO responde a dos objetivos: