Con el reloj legislativo en marcha y negociaciones abiertas a contrarreloj, la Cámara de Diputados se prepara para debatir este miércoles, desde las 12, el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, conocido como «Ley Malvinas».

Según lo informado por la señal Todo Noticias, si bien el oficialismo cuenta con los respaldos necesarios para lograr la aprobación en general, la iniciativa por Malvinas enfrenta un fuerte obstáculo en su votación particular debido a las resistencias que despierta el Título VII entre los espacios dialoguistas.

Por qué el Título VII frena el consenso por la Ley de Soberanía Nacional en Diputados

El principal foco de conflicto radica en el capítulo denominado «Fortalecimiento de la soberanía en los procesos electorales», que introduce reformas en los códigos Electoral y Penal de la Nación.

Dado que modifica normas electorales, su aprobación exige una mayoría absoluta de 129 votos afirmativos, una cifra que hoy aparece comprometida para La Libertad Avanza.

Durante las reuniones reservadas de la semana pasada, diputados de Provincias Unidas, Argentina Federal y referentes como Karina Banfi (Adelante Buenos Aires) reclamaron directamente la supresión de ese apartado, desestimando los retoques parciales ofrecidos por el Poder Ejecutivo.

Mientras el PRO y la UCR manifestaron su disposición a acompañar el texto, los sectores más críticos advirtieron que los nuevos tipos penales vinculados con la «injerencia extranjera» podrían afectar la libertad de expresión, pese a que la última redacción excluye de forma explícita al periodismo, la investigación académica y la actividad diplomática.

Sanciones en las Islas Malvinas y el rol del Consejo de Seguridad Nacional

Más allá de la disputa por los artículos electorales y penales, el corazón de la Ley de Soberanía Nacional apunta a endurecer el marco legal contra la explotación ilegal de recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes:

Penas y multas petroleras : establece condenas de hasta 20 años de prisión para directivos, socios y proveedores de firmas que operen sin aval argentino, junto con multas de entre 2.000 y 40.000 barriles de petróleo e inhabilitaciones comerciales, fiscales y contractuales. Quedan exceptuados los fondos de inversión indirectos y accionistas con participaciones menores al 2%.

: establece condenas de hasta 20 años de prisión para directivos, socios y proveedores de firmas que operen sin aval argentino, junto con multas de entre 2.000 y 40.000 barriles de petróleo e inhabilitaciones comerciales, fiscales y contractuales. Quedan exceptuados los fondos de inversión indirectos y accionistas con participaciones menores al 2%. Consejo de Seguridad Nacional : crea un órgano presidido por el jefe de Estado e integrado por ministros clave, la SIDE y gobernadores como miembros no permanentes, encargado de coordinar la defensa estratégica y proteger infraestructuras críticas ante amenazas externas.

: crea un órgano presidido por el jefe de Estado e integrado por ministros clave, la SIDE y gobernadores como miembros no permanentes, encargado de coordinar la defensa estratégica y proteger infraestructuras críticas ante amenazas externas. Control parlamentario y críticas opositoras: a pedido de bloques aliados, se incorporó una Comisión Bicameral de Seguimiento a la que el Ejecutivo deberá informar sus medidas en un plazo máximo de 48 horas. Sin embargo, el peronismo y la izquierda rechazan el proyecto por considerar que otorga facultades excepcionales al Presidente, cuestionan los protocolos de derribo y el rol de las Fuerzas Armadas en seguridad interior, y objetan la jerarquía legal otorgada al registro RePET.

Qué otros proyectos se debaten junto a la Ley Malvinas en la sesión de Diputados

La convocatoria firmada por el titular de la Cámara baja, Martín Menem, incluye un paquete de iniciativas relevantes que completarán la jornada parlamentaria del miércoles: