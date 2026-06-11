Victoria Villarruel cuestionó las explicaciones de Manuel Adorni sobre su patrimonio: «Me parece una vergüenza»

Las declaraciones de Manuel Adorni luego de que se conociera que se adhirió al régimen de inocencia fiscal en medio de la investigación por su patrimonio, aumentó las críticas contra el funcionario y abrió una vez más, la grieta dentro del Gobierno.

La vicepresidenta, Victoria Villarruel, tomó distancia del oficialismo y cuestionó duramente las explicaciones del jefe de Gabinete tras la presentación de su declaración juradas. Aseguró que era «una vergüenza».

Victoria Villarruel contra Manuel Adorni

La vicepresidenta que desde que inició la gestión de Javier Milei ha dejado entrever en varias ocasiones que no siempre está en línea con la administración, volvió a arremeter contra uno de los funcionarios más protegidos de los hermanos Milei.

Después de que Manuel Adorni intentara explicar los movimientos dentro de su patrimonio, un usuario en redes sociales le preguntó a Villarruel en redes sociales si creía en la confesión del funcionario: «¿Vicky le creés a Adorni?». Casi de manera inmediata, la titular del Senado respondió de manera contundente: «No. Me parece una vergüenza su accionar y sus explicaciones».

No es la primera vez que Villarruel cuestiona al jefe de Gabinete en el marco de su declaración jurada. Semanas atrás dijo, durante una visita a Rosario, que estaba esperando ver la documentación.

En aquella ocasión también habló sobre su distanciamiento con el Gobierno y señaló: «Me manejo con mucho respeto hacia la sociedad y todos los sectores. Por supuesto si a mí me llegaran a faltar [el respeto], igualmente no respondería con faltas de respeto. La convivencia en sociedad debe ser basada en eso«.

Villarruel evitó responder si Manuel Adorni debía renunciar, aunque comentó: «No participo de ninguna pelea. Desarrollo mi labor en el Senado y las explicaciones las tiene que dar el Presidente, su hermana o el resto de las personas mencionadas. Yo no tengo nada que decir más que hablar por mis hechos, que son dirigir el Senado y ahorrar el dinero de los argentinos».

La explicación de Manuel Adorni sobre su patrimonio

El jefe de Gabinete explicó el miércoles por la noche que parte de los fondos declarados corresponden a ahorros acumulados fuera del sistema bancario y aseguró que ahorró «en negro como todos los argentinos».

Adorni argumentó que parte sustancial del crecimiento patrimonial familiar estuvo vinculada a inversiones que realizó en criptomoneda y al respecto afirmó que obtuvo ganancias cercanas a los US$300.000 mediante operaciones con Bitcoin.

Durante una entrevista a LN+, Adorni relató que comenzó a interesarse por Bitcoin en 2013 y que al año siguiente decidió invertir de manera más significativa en la criptomoneda.

«En 2014 empiezo efectivamente a invertir fuerte en Bitcoin. Eran otras épocas. Incluso mi mujer no estaba muy de acuerdo porque era algo bastante abstracto en ese momento», recordó.

Según explicó, entre 2014 y 2018 realizó operaciones que le permitieron obtener importantes rendimientos. «Invertimos aproximadamente unos 200.000 dólares y ganamos cerca de 300.000 dólares», señaló.

El funcionario sostuvo que la documentación que respalda esas operaciones existe y que pudo recuperarla durante el proceso de reconstrucción patrimonial iniciado tras las investigaciones judiciales que analizan su evolución económica.

«Yo hice millones de operaciones con criptomonedas. Sabía que mucha documentación no la tenía a mano, pero también sabía que había guardado las billeteras y los registros porque soy coleccionista de computadoras y cosas viejas. Para mí era como un trofeo de aquellas operaciones», explicó.

Adorni destacó además que las transacciones realizadas mediante tecnología blockchain pueden ser verificadas. «Todo esto viene de una tecnología que es inviolable. No se puede modificar y queda guardada para siempre», afirmó.

El jefe de Gabinete reconoció que esos activos no fueron incluidos oportunamente en sus declaraciones patrimoniales y atribuyó la situación a un error administrativo que se fue repitiendo con los años.

«Cuando llego a 2023, esos ahorros seguían sin estar declarados. Copié declaraciones anteriores y fui arrastrando el error. Hago un mea culpa porque fue una equivocación», admitió.

Sin embargo, rechazó cualquier sospecha de enriquecimiento ilícito y remarcó que el origen de los fondos es anterior a su ingreso al Estado.

«Voy a pagar hasta el último impuesto que corresponda, las multas, los intereses y todo lo que derive de este error. Pero no soy un chorro. Todo lo hice en la actividad privada y nunca había tenido un cargo público», aseguró.

Las declaraciones se producen luego de que presentara ante la Oficina Anticorrupción y ARCA una reconstrucción patrimonial que incluye ganancias por aproximadamente USD 513.000 provenientes de inversiones en Bitcoin, además de bienes heredados y operaciones inmobiliarias realizadas junto a su esposa.