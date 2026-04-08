ARSA anunció un corte de agua en un sector de Roca este viernes 10 y sábado 11

Cortarán el agua en un sector de Roca para reparar un acueducto este viernes: los detalles.

Aguas Rionegrinas informó que este viernes 10 de abril Roca registrará una interrupción en el servicio de agua potable con motivo de una nueva intervención en el acueducto ubicado sobre calle Güemes, a la altura del tanque elevado.

El corte serádesde las 16 del viernes, hasta las 16 del sábado 11 abril. Mientras que el área afectada comprende la denominada zona baja de la ciudad, donde encuentran se los barrios ubicados al sur del Canal Principal y al noreste de la intersección de calles Gelonch y Maipú, incluyendo los sectores Centro, Stefenelli, Supe, Universitario, 260 Viviendas y Malvinas, entre otros.

Desde la empresa explicaron que durante el operativo trabajará personal técnico especializado y remarcaron que las tareas forman parte de trabajos complementarios vinculados a la intervención realizada días atrás, con el objetivo de «optimizar el funcionamiento del sistema» y «mejorar la prestación del servicio».

Por último, solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios, acopiando agua con antelación y realizando un uso responsable de las reservas domiciliarias, priorizando el consumo esencial. Para quienes no cuenten con tanque de reserva, se recomienda almacenar agua en recipientes limpios y seguros.

Por consultas o reclamos, se encuentra disponible la línea gratuita 0800-999-24827.