Los diez conectores viales que Roca construirá en dos años: empiezan con Güemes y Damas Patricias

La intendenta María Emilia Soria presentará este viernes en el Concejo Deliberante el Proyecto denominado “Plan de Conectividad e Infraestructura Vial”, que se ejecutará en etapas entre 2025 y 2026 y contempla una serie de obras destinadas a mejorar las principales arterias de la ciudad, como avenidas y calles con mayor tránsito vehicular que atraviesan y conectan diferentes barrios en sentido norte-sur y este-oeste.

Desde el municipio se indicó que las obras incluyen pavimentación, reacondicionamiento y mantenimiento de vías, así como la implementación de medidas para garantizar la seguridad vial, a través de señalización, iluminación y controles.

Las arterias contempladas en el Plan incluyen los principales accesos a la ciudad desde la Ruta Nacional 22: Damas Patricias, Rosario de Santa Fe, San Juan, Avenida Roca, Mendoza, Jujuy y Vinter; y desde la Ruta Provincial 6: Avenida Jorge Newvery.

Además abarca conectores viales dentro de la ciudad que han aumentado considerablemente su actividad como Evita, Gelonch, Villegas, 25 de Mayo, Rochdale, Alsina, Güemes y Los Álamos.

El listado completo de obras

La implementación en etapas prevé comenzar en 2025 por una esperada obra, que es la pavimentación de calle Güemes desde Mendoza hasta Jujuy, con Boulevard y obras complementarias.

Entre las obras complementarias, según se supo en la información de la licitación que se lanzó la semana pasada. está un bulevar central, instalación de semáforos, ejecución de alumbrado público del sector a intervenir, construcción de una ciclovía, estacionamiento, realización de una plaza saludable, trabajos de forestación y arbolado urbano, ejecución de veredas con distintas terminaciones, equipamiento urbano y la instalación de señalética vial horizontal y vertical”.



El presupuesto para la obra de la calle Güemes es de $4.077 millones.

Para lo que resta del año, se proyecta también iniciar con la segunda obra de este Plan: la Pavimentación y Cordón Cuneta de calle Damas Patricias entre Estados Unidos y Bolivia, finalizando los trabajos que fueron iniciados con financiamiento del Estado Nacional pero que luego quedaron abandonados junto con toda la obra pública paralizada por el gobierno del presidente Javier Milei.



-Pavimentación y Cordón Cuneta de calle 25 de Mayo entre Damas Patricias y San Juan.

-Nuevo Puente y Pavimentación de calle Cipolletti entre Isidro Lobos y 25 de Mayo.

-Pavimentación de calle Los Álamos entre Jujuy y Portugal.

-Pavimento y Cordón Cuneta en calle Evita entre Av. Roca y Mendoza.

-Repavimentación de calle Rosario de Santa Fe entre Gelonch y Jorge Newbery.

-Repavimentación de calle Gelonch entre Rosario de Santa Fe y San Juan.

-Repavimentación de calle Villegas entre Río Limay y Félix Heredia.

-Repavimentación de calle San Juan entre Chula Vista y Ruta 22.



La ordenanza que encuadra este Plan, prevé que la financiación de estas obras se efectúe a cargo de los beneficiarios directos e indirectos a través del régimen de contribución por mejoras y/o tasas por servicios retributivos según corresponda.