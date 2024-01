Asspur denuncia un vaciamiento en el hospital de Cipolletti

Desde el gremio de salud Asspur denuncian el vaciamiento y recorte de contratos profesionales en el hospital de Cipolletti. La medida también impacta en otras localidades del corredor del Alto Valle Oeste como el caso de Catriel.



Según informaron desde el sindicato aproximadamente 15 profesionales del área de salud se quedaron sin trabajo porque no les renovaron el contrato. Además, denuncian que es una irregularidad porque la mayoría estaba en condiciones de pasar a planta permanente.



“Es una política de ajuste y vaciamiento del sistema de salud pública, que no sólo afecta a los ciudadanos, sino que beneficia a los privados. La situación es muy triste. La verdad es que esto es demasiado, no sólo violan derechos a quienes aún trabajamos, como aguinaldo en cuotas y lo pagan cuando quieren, devaluado, pero el despido encubierto (no renuevan contrato) es el colmo”, indicaron.



Desde Asspur, que semanas atrás fueron recibido por primera vez por la cartera de Salud desde que se organizaron, explicaron que se trata de un mecanismo de despidos “hormiga”, que todos los días llaman compañeros para informar que no les renovarán el contrato.



“Supuestamente era trabajadores que comenzaron en 2023, pero hay médica que llevaban años en el sistema de salud, pero como figuran en esa situación irregular de contratados se aprovechan de eso”, agregaron.



Aseguran que la situación por ahora se da solamente en el corredor del Alto valle Oeste con cabecera en Cipolletti que va de Catriel a Fernández Oro. “Es una pena porque la mayoría es personal muy capacitados”.



Asspur adelantó que seguirán de cerca la situación para analizar qué medidas de fuerza tomar ante lo que ellos denominan “un vaciamiento de la salud pública en Río Negro”.