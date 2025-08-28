Ataque a Javier Milei: el Ministerio de Seguridad presentó una denuncia formal, qué pasó en Corrientes

El Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, presentó una denuncia formal por los ataques a la comitiva del presidente Javier Milei en Lomas de Zamora. Acusaron a tres sospechosos por los delitos de intimidación pública y atentado a la autoridad, agravados por la figura de coparticipación criminal. Este jueves, además, se registraron nuevos incidentes en Corrientes: tuvieron que evacuar a la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, y al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Estos ataques se producen en un momento de tensión social, en medio del escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que involucrarían a Karina Milei y al extitular del organismo, Diego Spagnuolo.

Según informó Infobae y medios de Buenos Aires, la denuncia quedó radicada en el Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora. Subraya que el ataque habría sido planificado.

«Los videos públicos y las averiguaciones realizadas a partir del material publicado en sitios abiertos, indican la posibilidad verosímil de un obrar conjunto de un grupo de más de tres personas convocados y organizados para tal fin», detalla el escrito.

«El que las hace, las paga»: Patricia Bullrich formalizó la denuncia por el ataque a Javier Milei

La presentación fue firmada por Fernando Oscar Soto, director nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales. El documento hace énfasis en la postura del Gobierno de no tolerar episodios de violencia, con la frase: «El que las hace, las paga».

Según la presentación, se habrían identificado a más de tres personas que actuaron de manera coordinada, lo que encuadra en los artículos 211, 212, 237 y 238 del Código Penal, con la figura de coparticipación criminal prevista en el artículo 45.

Tras los incidentes durante la caravana del presidente Javier Milei, Karina Milei y José Luis Espert, en Lomas de Zamora, se confirmó la demora de tres agresores. Hasta este jueves después del mediodía, solo uno de ellos permanecía detenido.

«A la espera de declarar ante el juez Armella, titular del Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, el joven que hoy continuaba incomunicado es Thiago Roman Florentín, detenido por arrojar elementos contundentes a la comitiva presidencial», indicaron desde Infobae.

Florentín tiene 22 años y es militante activo en el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR). En un comunicado, la organización detalló: “En el marco de la campaña por la farsa electoral, este miércoles 27 Javier y Karina Milei, -el diputado José Luis- Espert y su séquito ajustador intentaron hacer una caravana y acto en Lomas de Zamora”.

Según se pudo confirmar, los otros dos agresores que fueron demorados por los incidentes durante la caravana de Javier Milei y su comitiva en Lomas de Zamora son:

Diego Martín Paz , integrante de la barra disidente de Arsenal Fútbol Club, de Sarandí. Con derecho de admisión por tiempo indeterminado, Paz registra dos restricciones impuestas por la Aprevide : una que data del 18 de agosto de 2017, por contravención, resistencia a la autoridad, portación ilegal de arma de uso civil, y una segunda del 2021, cuando la dirigencia de Arsenal solicitó el derecho de admisión por antecedentes policiales de hechos lesivos para el orden público en la localidad de Quilmes.

José Marcelino Dabrowsky fue el encargado de bloquear el paso de la comitiva presidencial durante el ataque en la zona céntrica de Lomas de Zamora. A pesar de su participación en el incidente, fuentes oficiales confirmaron a este medio que la fiscal Silvina Estévez, titular de la UFI N° 4 de Lomas de Zamora, decidió no tomar ningún temperamento contra este último implicado.



La reacción de Javier Milei tras los ataques en Lomas de Zamora

A través de un mensaje a sus ministros, el presidente Javier Milei se refirió a los ataques y aseguró: «Nada de esto me intimida». En sus palabras, manifestó que se siente «muy bien de ánimo, casi exultante» porque lo ocurrido «demuestra que están desesperados».

El presidente también dijo que lo sucedido lo llena de ganas de «salir a la cancha y darle mayor intensidad a la campaña». A su vez, lanzó una advertencia: «Recuerden que mi historia de vida personal es la de alguien que se agranda en la adversidad».

El mandatario finalizó su mensaje con un lema de campaña: «La libertad avanza o Argentina retrocede. Kirchnerismo nunca más, ¡Viva la libertad, carajo!».