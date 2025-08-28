Ataque a Javier Milei: quiénes son los tres demorados por los incidentes en Lomas de Zamora

Tras los incidentes durante la caravana del presidente Javier Milei, Karina Milei y José Luis Espert, en Lomas de Zamora, se confirmó la demora de tres agresores. Hasta este jueves después del mediodía, solo uno de ellos permanecía detenido.

«A la espera de declarar ante el juez Armella, titular del Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, el joven que hoy continuaba incomunicado es Thiago Roman Florentín, detenido por arrojar elementos contundentes a la comitiva presidencial», indicaron desde Infobae.

Florentín tiene 22 años y es militante activo en el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR). En un comunicado, la organización detalló: “En el marco de la campaña por la farsa electoral, este miércoles 27 Javier y Karina Milei, -el diputado José Luis- Espert y su séquito ajustador intentaron hacer una caravana y acto en Lomas de Zamora”.

Quiénes son los otros dos demorados luego de los incidentes en Lomas de Zamoras y los ataques a Javier Milei

Según se pudo confirmar, los otros dos agresores que fueron demorados por los incidentes durante la caravana de Javier Milei y su comitiva en Lomas de Zamora son:

Diego Martín Paz, integrante de la barra disidente de Arsenal Fútbol Club, de Sarandí. Con derecho de admisión por tiempo indeterminado, Paz registra dos restricciones impuestas por la Aprevide: una que data del 18 de agosto de 2017, por contravención, resistencia a la autoridad, portación ilegal de arma de uso civil, y una segunda del 2021, cuando la dirigencia de Arsenal solicitó el derecho de admisión por antecedentes policiales de hechos lesivos para el orden público en la localidad de Quilmes.

José Marcelino Dabrowsky fue el encargado de bloquear el paso de la comitiva presidencial durante el ataque en la zona céntrica de Lomas de Zamora. A pesar de su participación en el incidente, fuentes oficiales confirmaron a este medio que la fiscal Silvina Estévez, titular de la UFI N° 4 de Lomas de Zamora, decidió no tomar ningún temperamento contra este último implicado.



