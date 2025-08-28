Karina Milei y Martín Menem evacuados tras incidentes en la caravana de Corrientes: dos detenidos

Se registraron nuevos incidentes en la recorrida de La Libertad Avanza en Corrientes, a pocos días de las elecciones para gobernador que se llevarán a cabo el próximo domingo. Durante el evento, la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el candidato libertario Lisandro Almirón debieron ser evacuados por la custodia oficial.

Según imágenes difundidas por medios televisivos y reportes de medios locales, un grupo de al menos 30 personas esperaba a Karina Milei en la esquina de Córdoba y Junín con pancartas ofensivas, alusivas a presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, mientras recorría la peatonal Junín para cerrar la campaña.

Los manifestantes comenzaron a amedrentar a los funcionarios con gritos y empujones, lo que motivó la rápida evacuación de Milei, Menem y Almirón en un vehículo oficial, de acuerdo a la información difundida por Infobae.

Repudiaron la presencia de Karina Milei y Martín Menem en Corrientes: tuvieron que evacuar

De acuerdo con fuentes locales, los reclamos provenían de organizaciones que habían denunciado recortes en discapacidad y aprovecharon la presencia de la caravana libertaria para protestar en repudio a las presuntas coimas.

La escalada se produjo cuando algunos seguidores de La Libertad Avanza respondieron a las provocaciones. Todo el operativo estuvo a cargo de la Policía Federal.

Al menos 30 personas con pancartas ofensivas y gritos provocaron la rápida intervención de la custodia oficial. Foto: gentileza @GastonBais.

Hasta el momento, hay dos personas detenidas vinculadas con organizaciones kirchneristas. Uno de los referentes libertarios presentes, Iñaki Gutiérrez, aseguró: «Él le pegó una patada al auto oficial. Cuando veas el video, te darás cuenta que tenemos razón».

Un día después de Lomas de Zamora, se repiten los enfrentamientos contra la comitiva presidencial

Este hecho se da apenas un día después de los incidentes ocurridos en Lomas de Zamora, donde un grupo de militantes atacó a la comitiva presidencial que trasladaba al presidente Javier Milei y a José Luis Espert, candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires. En ese episodio, tres personas fueron detenidas: Thiago Roman Florentín, Diego Martín Paz y José Marcelino Dabrowsky.

Florentín, de 22 años, milita en el Movimiento Teresa Rodríguez y fue detenido por arrojar objetos a la comitiva. Paz, identificado como miembro de la barra disidente de Arsenal Fútbol Club, tenía antecedentes por hechos lesivos y contravenciones. Dabrowsky, de 56 años, bloqueó el paso de la comitiva, pero la fiscalía decidió no tomar medidas en su contra.

Qué dijo Javier Milei sobre las presuntas coimas en Discapacidad

En medio de la polémica que envuelve a la agencia de Discapacidad y previo a su discurso sobre la situación económica del país, el presidente Javier Milei se refirió a los audios de Diego Spagnuolo y al ataque que sufrió el miércoles junto a Karina Milei.

Sobre los audios de presuntas coimas, aseguró que todo se trata de una «opereta de la casta» y una «nueva mentira» para ir contra su Gobierno: «La opereta de esta semana no es más que otro ítem en la larga lista de artilugios de la casta y tal como todas las anteriores, una nueva mentira», sostuvo.

Luego afirmó que todo dependerá de la Justicia y se puso a disposición para la investigación para que todo «se aclare tan prono como sea posible». «Lamentamos que los jueces pierdan tiempo con jugarretas de la política más rancia en lugar de dedicarse a perseguir el crimen», agregó.

El mandatario remarcó que este «tipo de acciones refleja de manera fidedigna el comportamiento de la casta, manifestado en una nueva embestida por frenar el proceso de cambio que el país está atravesando». A su vez aseguró: «Vamos a dejarles algo en claro: ni la gente mastica vidrio ni nos vamos a dejar amedrentar con estas acciones cobarde. En todo caso, nos envalentonan porque demuestran que tienen miedo, que están desesperados y porque dejan en claro, una vez más, que no vienen por Javier Milei, sino que vienen por la libertad de todos los argentinos».

Javier Milei no perdió la oportunidad y llamó a votar para un nuevo «cambio»: «Este 7 de septiembre, los bonaerenses le van a poner fin al régimen de mentiras, violencia, corrupción y extorsión del kirchnerismo«.