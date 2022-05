Aumento de tarifas: para Escobar es una «vergüenza» que los funcionarios falten a las audiencias

El presidente de Libres del Sur Neuquén, Jesús Escobar, es reconocido por ser un asistente infaltable a las audiencias que se realizan, de forma obligatoria, antes de un aumento de tarifas de gas o luz. En la que se realizó este miércoles, hubo un hecho que molestó especialmente al dirigente y fue la ausencia de los funcionarios del Gobierno nacional.

«Lo que están haciendo los funcionarios del gobierno que no van a la audiencia es una vergüenza (…) esto es una muestra más de la debilidad que ha mostrado este gobierno frente a los poderosos porque cuando un pobre se manifiesta, ahí no les tiembla la mano», aseguró Escobar en Vos a Diario por RN Radio. A nivel nacional, la ausencia del secretario de Energía, Darío Martínez, y del subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, no pasó desapercibida. Incluso se leyó como una respuesta al presidente Alberto Fernández, quien aseguró que “la suba de tarifas es una decisión política, quien no puede tomar esa decisión no puede seguir en el Gobierno.”

En esa misma línea, Escobar reclamó: «no quieren pagar el costo político de qué, son parte este Gobierno bánquensela amigo».

El dirigente afirmó que el punto principal que tiene que surgir de las audiencias es que no sea el Fondo Monetario Internacional (FMI) el que fije el criterio de aumento de tarifas. Explicó que desde su espacio proponen que haya una tarifa diferencial social para «los 20 millones de pobres», otra tarifa diferencial por clima y geografía y que las generales sean «razonables o no superen la inflación».

«Acá lo que tenemos que ir es que el FMI no defina los incrementos de tarifas y que tengamos la soberanía para definir la razonabilidad que tienen que tener las tarifas que usamos en la Argentina», resaltó Escobar.

Consideró que las audiencias públicas son valiosas porque tienen un plano institucional, uno de acción ciudadana y otro comunicacional: «creo que estas tres cosas impidieron que (Mauricio) Macri y (Juan José) Aranguren hicieran la barbaridad que querían hacer».

Finalmente reclamó que se busquen alternativas para bajar el valor de las tarifas, revisando todos los ítems que las componen y cuestionó: «¿por qué no le ponen retenciones a los grandes pooles de soja del campo, por qué no le aumentan las regalías a las grandes empresas extranjeras de hidrocarburos?.

Escuchá a Jesús Escobar, presidente de Libres del Sur de Neuquén, en «Vos a Diario» por RN RADIO:

Sintonizá RN RADIO. Escuchanos por FM 90.9 desde Neuquén, por FM 105.7 desde Roca, por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App.