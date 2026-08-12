Dólar hoy: a cuánto cotizan el oficial, el MEP y CCL este miércoles 12 de agosto 2026

El circuito cambiario en Argentina concluye sus operaciones, este miércoles 12 de agosto 2026, consolidando un escenario de notable previsibilidad nominal en sus principales ventanillas de conversión.

Según los registros oficiales del Banco Central (BCRA) y las entidades financieras de plaza, la acumulación constante de reservas internacionales y la estabilidad en los tipos de interés de referencia otorgan un colchón de certidumbre para neutralizar los movimientos estacionales de la demanda.

En esta dinámica de equilibrio macroeconómico, la cotización formal de ventanilla rige la pauta de costos para las transacciones corrientes, en tanto que los activos financieros negociados mediante el dólar MEP y el dólar CCL terminan la jornada mostrando brechas acotadas frente al mostrador público.

Cotización del dólar oficial, MEP y CCL en las pantallas del Banco Nación: miércoles 12 de agosto 2026

El mostrador minorista de la banca oficial concluye la atención al público, situando la cotización del dólar oficial en los $1.465,00 para la compra y $1.515,00 para la venta en las pizarras del Banco Nación (BNA).

Esta referencia fija el valor del dólar tarjeta en los $1.969,50, parámetro aplicable a consumos con tarjeta en el exterior que contempla la percepción a cuenta de Ganancias.

En el segmento mayorista comercial, la divisa se ubica en $1.491,50, mientras que el dólar MEP o dólar bolsa cotiza en $1.527,00 y el dólar CCL (Contado con Liquidación) opera en $1.598,00 en la franja bursátil corporativa.

Esta paridad se complementa con el circuito informal, donde el dólar blue cierra la jornada en $1.515,00 para la compra y $1.535,00 para la venta.

El comportamiento del dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL en la Patagonia

Miércoles 12 de agosto 2026. En Neuquén, el dólar oficial cierra su jornada en el Banco Provincia a:

$1.455 para la compra.

$1.525 para la venta.

Miércoles 12 de agosto 2026. En Río Negro, el dólar oficial en Banco Patagonia cerró a:

$1.465 para la compra.

$1.515 para la venta.

Comportamiento bursátil del dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL en la City porteña

La sintonía que exhiben los mercados financieros, a mitad de semana, refleja una baja dispersión de precios entre la ventanilla oficial y las opciones de liquidez bursátil.

La escasa brecha entre el dólar oficial y el dólar MEP, que no supera el 1%, limita los márgenes de arbitraje especulativo en las mesas de cambio.

Asimismo, la estabilidad alcanzada por el dólar CCL demuestra que las grandes empresas continúan encauzando sus giros corporativos y compromisos en el exterior a través de títulos públicos de forma fluida, sin presionar sobre los agregados monetarios ni alterar la curva de rendimientos.