Anunciaron la repavimentación del acceso al aeropuerto de Viedma: cuándo comenzará la obra

El gobernador de Río Negro Alberto Weretilneck y el intendente de Viedma, Marcos Castro, anunciaron la licitación de la obra de repavimentación del acceso al aeropuerto Gobernador Castello, una intervención que demandará una inversión superior a los 5.400 millones de pesos y que buscará mejorar la conectividad y la seguridad vial en uno de los principales accesos a la capital rionegrina.

La obra contempla la refuncionalización de las rutas provinciales 1 y 51 en el tramo que une Viedma con la terminal aérea. La apertura de sobres está prevista para el próximo 23 de julio y el financiamiento se realizará a través de la Corporación Andina de Fomento (CAF).

«El aeropuerto debe tener el acceso que se merece», afirmó Alberto Weretilneck

Durante el acto, Weretilneck destacó la importancia estratégica de la Ruta Provincial 1 para la ciudad y remarcó la necesidad de mejorar el acceso al aeropuerto.

«Todos sabemos la importancia que tiene la Ruta 1 para todos los viedmenses, por eso seguimos sumando obras que mejoren la circulación y la seguridad para quienes la utilizan todos los días», señaló el mandatario.

Además, sostuvo que «el aeropuerto debe tener el acceso que se merece. Vamos a hacer el asfalto como corresponde», al referirse a los trabajos previstos.

Dato $7.047 millones Es la inversión total anunciada para Viedma entre la repavimentación del acceso al aeropuerto, la nueva iluminación de la Ruta 1 y las obras de servicios para 265 lotes.

El proyecto incluye la mejora integral de la calzada, adecuación de banquinas, intervenciones en intersecciones, nueva señalización horizontal y vertical, iluminación y otras acciones orientadas a incrementar la seguridad vial y acompañar el crecimiento urbano de ese sector de la ciudad.

Nueva etapa de iluminación

En la misma jornada también se firmó el contrato para ejecutar una nueva etapa de iluminación sobre la Ruta Provincial 1, en el tramo comprendido entre la calle Castelli y la Ruta Nacional 3.

Los trabajos prevén la colocación de 70 nuevas columnas con tecnología LED y una inversión provincial superior a los 286 millones de pesos.

El ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, afirmó que se trata de «dos hechos fundamentales» para Viedma y destacó que ambas intervenciones permitirán mejorar la seguridad vial, optimizar la circulación y acompañar el crecimiento de distintos sectores de la ciudad.

Servicios para nuevos lotes

Durante el acto también se confirmó que el próximo 8 de julio se licitarán las obras de agua potable, electricidad y alumbrado público para otros 265 lotes de Viedma, en el marco del programa provincial RN Suelo Urbano.

La intervención demandará una inversión superior a los 1.361 millones de pesos y tiene como objetivo generar nuevas soluciones habitacionales para familias de la capital provincial.

Además, a través del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV), el Gobierno provincial entregó nueve escrituras a familias de Viedma que finalizaron el pago de sus viviendas, otorgándoles la titularidad definitiva de sus hogares.