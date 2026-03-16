Avance clave en Pichachén: El nuevo complejo fronterizo que unirá a Neuquén y Biobío con aduana binacional

El ministerio de Obras Públicas de Chile informó que el complejo fronterizo del Biobío tiene un 70% de avance (Diario Concepción)

El proyecto de construcción del nuevo Complejo Fronterizo Pichachén, ubicado en la comuna chilena de Antuco (provincia de Biobío), alcanzó un 72,05% de avance físico y un 70,02% de avance financiero, según la última actualización oficial del Ministerio de Obras Públicas de Chile.

Esta iniciativa apunta a modernizar el principal paso internacional entre la región chilena y el norte de la provincia de Neuquén, una conexión que resulta clave para el turismo, el comercio y la integración regional.

La obra se desarrolla actualmente sobre la Ruta 45-Q, con una inversión vigente que supera los 22.370 millones de pesos chilenos para transformar la infraestructura fronteriza.

Desde el gobierno chileno indicaron que el complejo beneficiará directamente a casi 20 mil habitantes de la zona cordillerana y tendrá un impacto indirecto en más de 1,5 millones de personas en toda la región del Biobío.

Una infraestructura estratégica para la integración regional

Al ser el único paso internacional oficialmente habilitado para la región del Biobío, su modernización forma parte de una estrategia de fortalecimiento de la conectividad con Argentina.

El nuevo complejo fronterizo fue diseñado para operar bajo la modalidad de “doble cabecera”, un esquema que permite controles integrados con presencia de personal argentino y chileno en el mismo punto.

Con este sistema se busca agilizar los trámites migratorios, aduaneros y fitozoosanitarios, además de mejorar las condiciones operativas para el tránsito internacional.

El diseño contempla la construcción de tres edificios principales: uno para atención al público, otro para la habitabilidad del personal y un tercero para funciones de control y servicios.

Tecnología sostenible y desafíos climáticos en la cordillera

La obra incorporará sistemas autónomos de servicios básicos como agua potable, alcantarillado, energía y climatización, contando con una precertificación en nivel sobresaliente de Edificación Sostenible.

Desde la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas destacaron el carácter estratégico de la obra para consolidar el paso como una puerta de integración definitiva entre ambos países.

Sin embargo, la dinámica cordillerana sigue condicionando el funcionamiento del paso, lo que motiva el cierre preventivo de las instalaciones ante eventos meteorológicos adversos.

Justamente este fin de semana el cruce internacional volvió a cerrarse de manera preventiva debido a un sistema frontal que afecta la zona con fuertes ráfagas de viento y precipitaciones.

Seguridad vial y proyectos complementarios en Neuquén

Las autoridades chilenas dispusieron la suspensión del tránsito ayer domingo 15 y hoy lunes 16 de marzo ante el pronóstico de condiciones climáticas extremas en la alta montaña.

La Delegación Presidencial del Biobío informó que la medida se adoptó para resguardar la seguridad de los viajeros, en un contexto donde se declaró Alerta Amarilla para la comuna de Antuco.

El edificio del lado chileno cumplirá la función de control unificado, por lo que no será necesario construir un homólogo del lado neuquino, optimizando los recursos de ambos estados.

Por su parte, Neuquén pretende que se pavimente la Ruta 6 para acceder de forma óptima al cruce internacional, que hoy solo abre durante la temporada de verano.