Cerraron un paso de Neuquén a Chile por hielo en la calzada y fuertes vientos: qué pasa con Pino Hachado, Samoré e Icalma
Vialidad Nacional informó que el cruce internacional hacia Chile se encuentra intransitable este martes 17 de marzo. El pronóstico de ráfagas violentas y la acumulación de hielo en la calzada obligaron a suspender el tránsito hasta nuevo aviso.
El clima extremo en la cordillera neuquina obliga a modificar los planes de viaje hacia Chile. Este martes 17 de marzo, el Paso Internacional Pino Hachado permanece cerrado e intransitable para todo tipo de vehículos.
La combinación de nieve acumulada y el viento fuerte impide cualquier tipo de circulación segura. Sin embargo, para quienes necesitan cruzar la frontera, los pasos del sur y centro de Neuquén mantienen, por ahora, una operatividad restringida y bajo vigilancia constante.
Te contamos en detalle el estado de los pasos más concurridos de Neuquén a Chile.
Pino Hachado cerrado: qué dijo Vialidad Nacional
Las autoridades de Vialidad Nacional informaron que la situación en el cruce por la Ruta 242 es crítica:
Durante las primeras horas de hoy se registraron picos de entre 79 y 87 km/h. El cielo se mantiene nublado y la temperatura mínima cayó a los 6°C. Se espera que el viento sople con fuerza de 51-59 km/h durante la tarde, dificultando las tareas de despeje.
Desde Vialidad Nacional indicaron que se evaluará la situación y se emitirá un nuevo parte a las 10:30 hs.
Resumen de pasos fronterizos habilitados de Neuquén a Chile este martes 17 de marzo
Con ráfagas que rozan los 90 km/h y las primeras nevadas en los sectores más altos, la cordillera neuquina vive un martes de furia climática. La transitabilidad en la zona de frontera se encuentra afectada, con cortes totales y advertencias por calzada mojada.
Conocé el estado de Pino Hachado, Samoré e Icalma antes de salir.
|Paso
|Estado
|Ráfagas Máximas
|Observaciones
|Pino Hachado
|CERRADO
|87 km/h
|Hielo, nieve y viento blanco.
|Cardenal Samoré
|Habilitado
|41 km/h
|Calzada mojada por lluvias fuertes.
|Icalma
|Habilitado
|50 km/h
|Solo vehículos menores. Precaución.
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