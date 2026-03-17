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Cerraron un paso de Neuquén a Chile por hielo en la calzada y fuertes vientos: qué pasa con Pino Hachado, Samoré e Icalma

Vialidad Nacional informó que el cruce internacional hacia Chile se encuentra intransitable este martes 17 de marzo. El pronóstico de ráfagas violentas y la acumulación de hielo en la calzada obligaron a suspender el tránsito hasta nuevo aviso.

Redacción

Por Redacción

El clima extremo en la cordillera neuquina obliga a modificar los planes de viaje hacia Chile. Este martes 17 de marzo, el Paso Internacional Pino Hachado permanece cerrado e intransitable para todo tipo de vehículos.

La combinación de nieve acumulada y el viento fuerte impide cualquier tipo de circulación segura. Sin embargo, para quienes necesitan cruzar la frontera, los pasos del sur y centro de Neuquén mantienen, por ahora, una operatividad restringida y bajo vigilancia constante.

Te contamos en detalle el estado de los pasos más concurridos de Neuquén a Chile.

Pino Hachado cerrado: qué dijo Vialidad Nacional

Las autoridades de Vialidad Nacional informaron que la situación en el cruce por la Ruta 242 es crítica:

Durante las primeras horas de hoy se registraron picos de entre 79 y 87 km/h. El cielo se mantiene nublado y la temperatura mínima cayó a los 6°C. Se espera que el viento sople con fuerza de 51-59 km/h durante la tarde, dificultando las tareas de despeje.

Desde Vialidad Nacional indicaron que se evaluará la situación y se emitirá un nuevo parte a las 10:30 hs.

Resumen de pasos fronterizos habilitados de Neuquén a Chile este martes 17 de marzo

Con ráfagas que rozan los 90 km/h y las primeras nevadas en los sectores más altos, la cordillera neuquina vive un martes de furia climática. La transitabilidad en la zona de frontera se encuentra afectada, con cortes totales y advertencias por calzada mojada.

Conocé el estado de Pino Hachado, Samoré e Icalma antes de salir.

PasoEstadoRáfagas MáximasObservaciones
Pino HachadoCERRADO87 km/hHielo, nieve y viento blanco.
Cardenal SamoréHabilitado41 km/hCalzada mojada por lluvias fuertes.
IcalmaHabilitado50 km/hSolo vehículos menores. Precaución.

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El clima extremo en la cordillera neuquina obliga a modificar los planes de viaje hacia Chile. Este martes 17 de marzo, el Paso Internacional Pino Hachado permanece cerrado e intransitable para todo tipo de vehículos.

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