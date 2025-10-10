Avanza la ampliación de planta de tratamiento de líquidos cloacales para Huincul y Cutral Co

La obra de ampliación de la planta de tratamiento de líquidos cloacales que opera el Ente Provincial de Agua y Saneamiento, Epas, avanza en Plaza Huincul. La llegada del material impermeabilizante permitirá continuar con el plan que tiene un plazo de ejecución de 540 días. El proyecto, una vez concluido, busca atender un crecimiento poblacional de aquí a 20 años.

En el predio que tiene el Epas, en la zona de chacras de Plaza Huincul se continúa con el proyecto que t financian en partes iguales el gobierno provincial, más los municipios de Cutral Co y Plaza Huincul. Hasta el momento, las aguas residuales de los habitantes de ambas ciudades llegan hasta las actuales instalaciones.

Sin embargo, se encuentran obsoletas y resultan insuficientes. La ampliación que tiene un presupuesto de $10.165.447.758,38. empezó a ejecutarse en julio pasado, después de la adjudicación que se hizo a la empresa Codam S.A. Los dos municipios aportan dinero a través del Ente Autárquico Intermunicipal El Mangrullo, Enim.

En esta semana llegaron al predio los primeros 38 mil metros cuadrados de mantas impermeabilizantes que se destinarán a las nuevas lagunas. Son importadas y ya arribaron al lugar. Ese material implica un tercio del total que se requiere para recubrir las siete lagunas.

Las mantas impermeabilizantes son importadas y ya llegó la primera etapa. (Foto: gentileza)

El proyecto también contempla la incorporación de tecnología actualizada y que respeta la normativa vigente en cuestión ambiental. Una vez finalizadas, las piletas podrán absorber y tratar un crecimiento poblacional cercano a las 112 mil personas, y en un rango de años que va de los 20 a 30 en adelante.

Una vez que esté concluida -el plazo es de 540 días– se permitirá la conexión de los colectores norte y surde las dos ciudades. Esto significa que, por ejemplo, las familias que están en la zona de barrio Norte puedan acceder al sistema de red cloacal.

Una vez que se concluya esta obra, se intentará contar con el agua de reuso para el riego. En especial, en la zona de chacras de Huincul, que se levantan cercanas a la planta.