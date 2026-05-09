Axel Kicillof apuntó contra Javier Milei por la crisis sanitaria y Nación respondió con dureza

La tensión entre el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el Gobierno nacional volvió a escalar luego de que el mandatario provincial cuestionara el estado del sistema de salud en la Argentina y responsabilizara al presidente Javier Milei por el deterioro de la atención sanitaria. Desde la Casa Rosada respondieron con dureza y le reclamaron que “deje de mentir y se haga cargo de la provincia que gobierna”.

El Gobierno salió al cruce de Axel Kicillof

Kicillof realizó las críticas durante su participación en un congreso de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina en Córdoba, donde aseguró que la crisis sanitaria se profundiza por decisiones del Ejecutivo nacional. Más tarde, el gobernador amplió su postura a través de la red social X.

“El sistema de salud está en crisis en todo el mundo, pero en nuestro país eso se agrava por un Gobierno nacional que no considera importante entregar remedios, invertir en hospitales ni en ningún elemento que permita mejorar la atención tanto pública como privada”, sostuvo el mandatario bonaerense.

Además, afirmó que la salud “no puede ser un privilegio de unos pocos” y lanzó una dura acusación contra Milei: “No podemos tolerar tanto desprecio. El problema no son los médicos ni la salud pública; el problema es Milei”.

La respuesta de Nación no tardó en llegar. A través de la Oficina de Respuesta Oficial, el Gobierno rechazó las declaraciones de Kicillof y aseguró que la provincia mantiene una deuda de $630.635 millones con el Estado nacional por su participación en el financiamiento de los hospitales SAMIC.

“Pese a esa deuda millonaria que obliga a Nación a sostener el 100% de su financiamiento, Kicillof sale a dar clases de federalismo e inventa que el Gobierno ‘no entrega remedios ni invierte en hospitales’”, señalaron desde la administración libertaria.

En el comunicado, la Casa Rosada también remarcó que “la salud es responsabilidad primaria de las provincias”, al sostener que la Constitución Nacional establece que las jurisdicciones conservan los poderes no delegados al Estado nacional.

Por último, el Gobierno negó que exista un recorte en el programa Remediar y defendió la política sanitaria impulsada por la gestión de Milei, en medio de una nueva disputa política con el gobernador bonaerense.