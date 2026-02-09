Baja en la edad de imputabilidad: el gobierno de Javier Milei definió el presupuesto para aplicar la reforma

Tras un reclamo de la provincia de Córdoba compartido por el resto de las provincias, el Gobierno nacional definió el presupuesto que destinará a la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil, que pretende bajar la edad de imputabilidad a 14 años. Serán más de $23.700 millones que serán utilizados para financiar la construcción de los nuevos centros de detención, así como el personal interdisciplinario que deberá atender y supervisar a los menores.

Así quedó plasmado en un nuevo proyecto de ley que el Poder Ejecutivo envió este lunes a la Cámara de Diputados, luego de que cayera el dictamen firmado el año pasado. En el nuevo texto, el Gobierno insiste en fijar la edad punible en 13 años, pero el acuerdo sellado días atrás con los bloques dialoguistas es de 14 años. Por eso, el oficialismo tendrá que volver a ceder durante el tratamiento.

Baja de edad imputabilidad: el costo fiscal, uno de los pedidos de las provincias

La Libertad Avanza trazó un cronograma exprés para el debate, con el objetivo de votar el proyecto este jueves en el recinto. Para eso, se conformarán este martes las dos comisiones intervinientes que faltan (la de Justicia, por un lado, y la de Familia, Niñez y Juventudes por otro), para luego realizar un plenario el miércoles junto con Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda, donde se firmará dictamen.

Una de los ejes que trabó la votación el año pasado fue la falta de asignación presupuestaria para poner en marcha la ley. En ese momento no había un Presupuesto sancionado y el proyecto facultaba al jefe de Gabinete a reasignar partidas de manera discrecional. Ante un reclamo de las provincias, que alegaban no disponer de fondos, el Ejecutivo plasmó un monto en el artículo 51 de la nueva iniciativa.

En concreto, se asignarán $23.739.155.303, de los cuales $3.131.996.784 provendrán del Ministerio de Justicia (Jurisdicción 40 del Presupuesto) y $20.607.158.518 partirán de la Defensoría General de la Nación (Jurisdicción 10).

La propuesta del oficialismo es que la Nación financie la diferencia entre el presupuesto destinado con el régimen actual y el necesario para aplicar la nueva ley que penalizará a los jóvenes a partir de los 14 años.

Los montos se definirán en convenios que deberán suscribir las provincias con el Estado Nacional. Así quedará plasmado en el dictamen que se pondrá a la firma el miércoles, según pudo saber La Voz.

En principio, La Libertad Avanza cuenta con apoyo del interbloque del PRO y la UCR, así como de parte del interbloque Unidos y hasta un sector de Unión por la Patria, para aprobar el proyecto el jueves y girarlo al Senado para su sanción definitiva. La incógnita es si eso ocurrirá durante las sesiones extraordinarias o a partir del período ordinario, que comienza el 1ro. de marzo.