El Gobierno envió a Diputados el proyecto de reforma penal juvenil que lleva la edad de imputabilidad a 13 años

El Gobierno busca que esta semana empiece el debate de la Reforma del Régimen Penal Juvenil. Foto: Gentileza NA.

El proyecto de reforma penal juvenil ingresó este lunes a la Cámara de Diputados. Será tratado en comisión el miércoles y se debatirá en el recinto el jueves. La iniciativa es la misma que tuvo dictamen en 2025, con la salvedad que el Gobierno de Javier Milei incluyó en la redacción el mecanismo de compensación de fondos entre la Nación y las provincias para su financiamiento.

La iniciativa busca bajar la edad de imputabilidad en Argentina de 16 a 13 años.

Reforma penal juvenil: los cambios que impulsa el Gobierno

EL proyecto que envió el Gobierno propone un régimen especial con medidas «socioeducativas y penas alternativas», y de deja de lado la posibilidad de dictar una condena de reclusión perpetua. En paralelo, pretende fijar un máximo de 20 años de condena para menores.

Por otra parte, los adolescentes de 14 años, o más, que comentan delitos graves, podrían ser sometidos a penas similares a las de personas adultas, con condenas máximas de 15 años, con la excepción de permanecer en cárceles comunes.

Para delitos con penas menores a 3 años, o hasta 10 años sin violencia grave, se priorizan medidas con un enfoque social y educativo, además de tener libertad asistida y realizar tareas comunitarias, en lugar de la prisión efectiva.

Debate por la edad de la baja de imputabilidad

Desde el Ejecutivo Nacional, indicaron que esta iniciativa busca terminar con la llamada “puerta giratoria” de la permanente entrada y salida de los menores a la delincuencia y condenar delitos cometidos por jóvenes de 16 años que, actualmente, mantienen impunidad con la ley vigente (22.278).

El proyecto propone bajar la imputabildad a 13 años. Sin embargo, se ve dificil que se deje ese piso. «Vamos a mantener 14 años, ese fue el consenso”, dijo uno de los referentes de los bloques de la oposición dialoguista como el PRO y la UCR, citado por Infobae.

