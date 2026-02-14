Banacloy define su impronta para incorporar Turismo en la estructura de Desarrollo Económico

Carlos Banacloy sumará en su estructura ministerial la secretaría de Turismo y un rol supervisor de la agencia ATUR, por lo cual comenzó a trazar su plan y perfil para el nuevo desafío que incorporará una vez que se apruebe en la Legislatura el organigrama presentado por el gobernador Alberto Weretilneck.

“Nuestro ministerio tiene un vínculo con el turismo de una manera directa porque muchos proyectos de desarrollo económico parten del circuito turístico”, señaló Banacloy al fundamentar en diálogo con RÍO NEGRO el traspaso de Turismo a la órbita del ministerio de Desarrollo Económico y Productivo.

Para Banacloy ese lazo implica que “hay un vínculo que ya existe, no hay que empezar a recorrerlo de cero” y recordó que el ministerio es la única cartera provincial que tiene “100% vinculación con el sector privado, desde la fruticultura, la agricultura, la ganadería…”.

En ese nuevo esquema que propuso el gobernador, Banacloy se hará cargo de la secretaría de Turismo que recuperará algunas funciones perdidas ante la creación de la Agencia de Turismo de Río Negro (ATUR).

“Hay un montón de soportes difíciles de llevar adelante desde la agencia, hay cosas que tienen que ver con Estado, como los caminos, las rutas, los servicios, la infraestructura y desde la secretaría se va a apalancar y acompañar a la ATUR”, afirmó.

Hoy la marca Río Negro no tiene el mismo peso que lo tienen otras provincias como Córdoba o Mendoza”. Carlos Banacloy.

Esa propuesta le hizo el ministro el jueves al directorio de la ATUR, integrado mayoritariamente por el sector privado de toda la provincia. “Lo que estamos planteando tiene que ver con lo regional porque no alcanza solo con el Fondo de Infraestructura Turística para hacer las grandes obras que requieren una mirada más regional”, apuntó y dijo que también para esas tareas se requiere ir más allá del Tesoro Provincial, apelando a organismos de crédito internacional como ocurrió con las obras de Ruta 6 y 8 y los accesos a los aeropuertos de Bariloche y Viedma.

Banacloy dijo que busca una “contraparte a la ATUR, que tiene una persona con mucha experiencia, para que agilice los procesos, mantenga el vínculo con los intendentes, el vínculo con distintos organismos del Estado” y en esa misión se encuentra, aunque admitió que “no es una tarea sencilla” por eso “nos tomaremos el tiempo que sea necesario” para definir quién ocupará la secretaría.

Remarcó que en el ministerio existe la “lógica de tener un perfil más técnico que político” y extendió la consulta al sector privado con la idea de un funcionario sin la exigencia de radicarse en Viedma sino de tener “una lógica más territorial que estar sentado en un escritorio”.



Se designarán nuevos directores en la ATUR

Con estos cambios también se analizan modificaciones en la ATUR. Uno de los temas en agenda es la participación del Estado que hoy tiene cuatro directores, porque el ministerio de Gobierno, que tiene una banca, deja de tener a Turismo en su estructura; y el ministerio de Desarrollo Humano ya no tendrá Deporte y Cultura.

Banacloy anticipó que uno de los cambios será sumar al directorio a la futura secretaría de Juventud, Deporte y Cultura y puso énfasis en la importancia de vincular las actividades deportivas con el turismo, entre ellos reconducir el área de Pesca y también potenciar como eventos turísticos las grandes pruebas deportivas como por ejemplo el TC en Viedma o el Mundial de Motocross en Bariloche.

También se puso sobre la mesa de la ATUR un cambio en la presidencia, que el primer año estuvo en manos del ministro de Gobierno, Fabián Gatti, quien renunció a fines de enero. La ley indica que el gobernador define quien conduce. Algunos empresarios consideraron natural que asuma ese rol Banacloy por el traspaso del área a su cartera.

En la ley de organigrama que remitió el gobernador a la Legislatura se mencionó que el ministerio en su nuevo rol con Turismo deberá “entender y supervisar la gestión”. Banacloy explicó que con la ATUR “se trasladó la toma de decisión de las políticas turísticas, lo que no quiere decir que no exista control de los fondos públicos” que se administran.

Indicó que la premisa es “acelerar los procesos y diseñar las políticas públicas de Turismo” y destacó que la agencia busca “darle una marca fuerte a Río Negro, como lo hizo Bariloche con un fuerte trabajo de años del Emprotur focalizado en la promoción. Queremos el mismo trabajo en la ATUR, focalizado a nivel provincial”, afirmó