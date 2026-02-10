La Expo Rural de Bariloche se transforma en un festival este fin de semana largo

La Expo Rural Bariloche vuelve con fuerte presencia productiva y regional del 13 al 15 de febrero, en el arranque del fin de semana largo, con una nueva propuesta que suma actividades camperas, gastronomía, cultura y turismo.

La Expo -que en el 2025 suspendió su edición por la contingencia de incendios en la región- tendrá actividades tradicionales como exhibiciones de esquila y acondicionamiento de lana, aparte campero, doma racional y destrezas criollas; pero además durante las tres jornadas, ofrecerá espacios para jugar, aprender y meterse de lleno en el mundo del campo, combinando entretenimiento, naturaleza y tradiciones en un mismo recorrido pensado para pasar el día entero dentro del predio.

Uno de los sectores que promete mayor convocatoria será La Granja de la Rural, un clásico que año a año despierta la curiosidad de los chicos donde podrán acercarse a los animales, conocer cómo se los cuida, alimenta y trabaja con ellos, siempre en un entorno seguro y acompañado.

La agenda infantil tendrá además una Kermesse Campera y un parque aéreo de aventura.

También el predio de la Sociedad Rural tendrá una feria de productos rionegrinos, destinada a la exhibición y comercialización de productos regionales, donde el público podrá conocer de primera mano el trabajo de emprendedores y elaboradores de distintos puntos de la provincia, con el acompañamiento del ministerio de Desarrollo Económico y Productivo a través del programa Punto Río Negro.

También se suman los emprendedores cordilleranos con sus productos, por lo que la oferta gastronómica y de productos gourmet será variada y para todos los gustos.

Otro de los puntos que promete gran convocatoria será la activación turística impulsada por la Agencia de Turismo de Río Negro (ATUR), que desplegará una propuesta interactiva con juegos, merchandising y experiencias vinculadas a los distintos destinos de la provincia, invitando a los visitantes a recorrer Río Negro a través de sus paisajes, su gastronomía y su oferta de actividades durante todo el año.

La experiencia se completará con el tradicional Mercado Artesanal, un espacio que pone en valor el trabajo manual, la identidad cultural y los oficios patagónicos, sumando textura y color a un evento que combina producción, turismo y comunidad.

La Expo Rural -organizada por la Sociedad Rural de Bariloche, con el apoyo del Emprotur además de la ATUR y el ministerio de Desarrollo Económico- ya tiene a la venta las entradas en su web (exporuralbariloche.com.ar) con un costo de 4.000 pesos (más 15% de costo de servicio) y 1.500 pesos el estacionamiento.



