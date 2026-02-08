ATUR retoma su agenda, a la espera de los cambios en Turismo

El gobernador anunció que la secretaría de Turismo pasa a la órbita del ministerio de Banacloy. Archivo

La Agencia de Turismo de Río Negro retomó esta semana la agenda de reuniones de directorio con el primer encuentro virtual del año y la presentación del plan de acción 2026 para la promoción de los destinos durante todo el año, mientras se esperan definiciones en el ámbito político.

El gobernador Alberto Weretilneck anticipó que la secretaría de Turismo pasará a la órbita del ministerio de Desarrollo Económico y Productivo y también que analiza nuevos cambios que podría implicar transferir tareas que quedaron en la ATUR en la ley sancionada a fines de 2024, como puede ser el manejo de fondos para la infraestructura.

Pero se debe esperar en principio en cambio del organigrama gubernamental por ley y también redefinir si tiene consecuencias en la conformación del directorio de la ATUR, que según la normativa vigente es presidida por el ministro de Gobierno (que actualmente tiene bajo su órbita Turismo), pero también tiene entre sus directores al titular de Desarrollo Económico, Carlos Banacloy.

Ese corrimiento de Turismo al ministerio de Banacloy generó ruido en el sector privado de la costa principalmente que tiene reparos con el cambio, no así entre los cordilleranos que mantienen buenos vínculos con el roquense.

En la formalidad también se deben cambiar las firmas y otros pasos administrativos con la renuncia de Fabián Gatti, que actuó como presidente hasta la semana anterior.

Primer encuentro con balance del 2025

A la espera de los cambios en materia política, en el primer encuentro se realizó el cierre de gestión 2025, teniendo en cuenta que la agencia comenzó a trabajar en el último cuatrimestre del año tras la designación del director Ejecutivo, Diego Piquín.

El informe presentado por Piquín fue minucioso con detalle de reuniones e interlocutores, acuerdos publicitarios pautados, acciones presenciales en el verano, contratación de influencers, entre otros.

Los directores definieron reunirse el próximo jueves en Bariloche de manera presencial para avanzar en el desglose del plan de acción 2026 y su presupuesto, que debe ser aprobado por el directorio -conformado por diez miembros del sector privado de distintas regiones de la provincia y cuatro representantes del sector público- para su ejecución.

Desde el sector privado cordillerano señalaron que el balance de lo actuado hasta el momento es bueno, en el contexto del corto plazo de trabajo promocional que se realizó y a juzgar por los resultados de transitar un verano récord con medio millón de visitantes en todo Río Negro. Sin embargo, se conoce que existen críticas a la ATUR por relegar la promoción de destinos emergentes especialmente del Alto Valle, según apuntó esta semana el legislador Luciano Delgado Sempé (Vamos con Todos).