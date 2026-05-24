Bariloche tendrá una nueva toma de agua: comenzó la obra que beneficiará a 75.000 vecinos

Comenzaron los primeros trabajos de la nueva toma de agua sobre el lago Gutiérrez, una obra histórica para el crecimiento de Bariloche. Foto: gentileza.

El Gobierno de Río Negro puso en marcha una de las obras de infraestructura más importantes para el crecimiento de Bariloche, ya comenzaron los primeros trabajos en la zona del lago Gutiérrez para construir la nueva toma de agua que permitirá mejorar y ampliar el abastecimiento de agua potable para más de 75.000 vecinos de 30 barrios de la zona sur de la ciudad.

Las tareas iniciales incluyen movimiento de suelo, apertura de trazas y acondicionamiento del sector donde se ejecutará la toma sobre el lago, marcando el inicio concreto de una obra estratégica para acompañar el crecimiento urbano de Bariloche con más servicios e infraestructura.

Alberto Weretilneck destacó que Río Negro «puso en marcha una obra histórica«

El gobernador Alberto Weretilneck destacó que Río Negro «puso en marcha una obra histórica, consolidando el rumbo de crecimiento de Bariloche y mejorando la calidad de vida de miles de familias».

Además, remarcó que se trata de un proyecto clave para el presente y el futuro de la ciudad. «Bariloche necesita infraestructura acorde a su crecimiento. Esta obra permitirá resolver problemas históricos de abastecimiento y garantizar agua potable para miles de familias», sostuvo.

La intervención permitirá producir 24.000 metros cúbicos de agua por día, fortaleciendo el sistema de provisión y mejorando la calidad sanitaria del servicio en una amplia zona de la ciudad. El proyecto contempla la toma de agua desde el lago Gutiérrez, una nueva planta potabilizadora, cisternas, impulsiones y refuerzos sobre la red existente.

La obra es financiada por la Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, a través de la Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo (UPCEFE), y forma parte de la política del Gobierno provincial de continuar invirtiendo en servicios esenciales para acompañar el desarrollo urbano, turístico y productivo de Bariloche.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron además que la nueva infraestructura permitirá dar previsibilidad al crecimiento de la ciudad y reforzar servicios fundamentales en sectores que registraron una fuerte expansión poblacional en los últimos años.