Bariloche definió nuevas reglas para la instalación de food trucks

Los "carritos" de comida están en distintos puntos de Bariloche. Ahora tendrán exigencias y pagarán un canon. Foto: Chino Leiva

La radicación de unidades móviles gastronómicas (food trucks) y de otros productores que ya forman parte del paisaje urbano de Bariloche tendrán a partir de ahora una autorización excepcional para adecuarse a las nuevas reglas y exigencias que dispuso la municipalidad para su habilitación.

En la gestión anterior, se había establecido un sistema de licitación para lograr alguno de los puntos específicos autorizados para la instalación de los móviles gastronómicos, pero la proliferación de dispositivos en distintas arterias generó una laxitud en esa exigencia que ahora el gobierno quiere ordenar.

Mediante la resolución 2341, firmada por el intendente Walter Cortés, se dispuso una autorización “de manera excepcional y por tiempo determinado” para el funcionamiento de estas unidades móviles (distinguidas entre gastronómicas y tiendas) en espacios específicos que determinó la subsecretaría de Inspección General por el plazo de un año, hasta el 30 de septiembre.

De este modo se crean “núcleos de servicios” en espacios públicos elegidos por la municipalidad como lo son el Paseo del Este; la playa Centenario y el acceso al cerro Catedral. Además, sin especificar un lugar puntual de las trazas, se habilitan los puestos móviles en la avenida Bustillo, la avenida De los Pioneros, la Ruta Provincial 82, la zona del Alto y la avenida Esandi.

El Ejecutivo remarcó que esta medida se toma con el objetivo de “fomentar alternativas de empleo, fortalecer la economía local y ampliar la accesibilidad a bienes y servicios en distintos puntos de la ciudad”.

Las unidades móviles que hay en Bariloche sond e gastronomía y de otro tipo de productos. Foto: Chino Leiva

Las unidades móviles tendrán habilitación y pagarán canon

Las unidades móviles contarán con una oblea identificatoria con código QR, que permitirá conocer la titularidad y los datos de habilitación comercial de cada emprendimiento.

También, como exigencia, deberán pagar un canon mensual cuyo valor se mide en módulos fiscales y difiere según la zona de ubicación y la temporada, distinguida entre alta y baja. El pago debe concretarse de manera anticipada del 1 al 10 de cada mes.

La unidad de medida del municipio hoy tiene un valor de 373 pesos. Con esa referencia hoy un food truck en temporada alta (del 16 de diciembre al 14 de marzo) tendrá un canon de 373.000 pesos por mes en todos los puntos disponibles excepto en el acceso al cerro Catedral donde costará 2,6 millones de pesos mensuales. Y temporada baja (del 15 de marzo al 15 de diciembre) el precio es de 223.800 pesos para la mayoría de los sitios y de 787.776 pesos en el acceso al cerro.

Además quienes tengan estas unidades comerciales deben tributar la tasa de Inspección, Seguridad e Higiene (Tish) y cumplir con todos los requisitos de habilitación.

“Con esta medida, el municipio busca consolidar una regulación clara y ordenada de la actividad, garantizando transparencia, equidad y control en el uso de los espacios públicos, al tiempo que promueve oportunidades laborales y el desarrollo del comercio móvil en Bariloche”, valoraron desde el gobierno al difundir este lunes la medida.