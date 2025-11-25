Absuelven a Gennuso por una rendición de fondos y advierten a un ministro de Río Negro

El exintendente de Bariloche Gustavo Gennuso fue absuelto semanas atrás de la causa Techo Digno y también de una investigación administrativa por fondos provinciales. Archivo

El Tribunal de Cuentas de Río Negro absolvió al exintendente de Bariloche, Gustavo Gennuso, por una rendición de fondos “perdida” en el cambio de mandato municipal y advirtió al ministro de Gobierno, Trabajo y Turismo, Fabián Gatti, a realizar un seguimiento de los aportes otorgados.

La sentencia 190/2025 del organismo de control provincial -en su parte resolutoria- fue publicada la semana pasada en el Boletín Oficial, aunque está fechada el 30 de octubre pasado con la firma de la presidenta Natalia Falugi y los vocales Maximiliano Suárez y Julio Ortiz.

La resolución del expediente que analizaba el destino y la rendición de los fondos por 7.584.000 pesos otorgados por el exministerio de Gobierno y Comunidad, durante la administración de Arabela Carreras, a la municipalidad de Bariloche para prestar el servicio electoral de septiembre de 2023, se dio en la misma semana que Gennuso era enjuiciado por la causa Techo Digno, de la que también fue absuelto por un tribunal penal.

En este caso, se había iniciado un expediente administrativo porque no se habían rendido los fondos otorgados por la Provincia a la Municipalidad para los comicios locales. También consta en los fundamentos, a los que accedió RÍO NEGRO, que hubo varios intentos de notificación a Gennuso sin éxito, hasta que finalmente se pudo contactar de manera digital y recién allí acreditó su domicilio actual.

El descargo y las pruebas del exintendente de Bariloche

Gennuso presentó su descargo y acreditó lo ocurrido con los 7,5 millones de pesos, señalando además que la devolución posterior de un sobrante corrió por cuenta de la nueva administración, liderada por Walter Cortés, ya que él dejó el mandato el 8 de diciembre de 2023.

Aún así, el propio exintendente de JSRN se encargó de aportar toda la documentación que acreditó el procedimiento correcto en los pagos realizados por su gestión a las autoridades de mesa que intervinieron en la elección municipal y la posterior rendición que estuvo en manos de la administración siguiente.

Provincia había otorgado al municipio esos fondos para pagar a 632 autoridades de mesa designadas para los comicios locales del 3 de septiembre de 2023, en los que Gennuso no participó, aunque sí la exgobernadora Arabela Carreras, y el actual intendente, entre otros candidatos.

El Tribunal de Cuentas inició la investigación por el imcumplimiento de lo normado en el decreto 134/2010 que establece plazos y procedimientos para la rendición de aportes no reintegrables otorgados por el gobierno provincial. El pago al municipio se hizo efectivo de manera posterior a las elecciones, el 26 de octubre de 2023 y las autoridades tenían 60 días corridos para rendirlos.

Qué se pagó con los fondos provinciales

Según la documentación aportada por Gennuso, estaba claro mediante resoluciones municipales que se pagó 5.724.000 pesos a 477 autoridades, conforme la nómina otorgada por la Junta Electoral, y luego un adicional de 36.000 pesos a tres beneficiarios omitidos inicialmente. Todo se pagó entre el 6 y 14 de noviembre de 2023.

El dinero que no fue invertido, se remitió a la Tesorería General de Río Negro, y esa situación se acreditó mediante una resolución fechada el 15 de marzo de 2024, ya durante el gobierno de Walter Cortés, que devolvió 1.920.000 pesos.

El Tribunal de Cuentas concluyó que “se encuentra rendido el aporte no reintegrable otrora otorgado y con ello la subsanación del reparo formulado”, por lo que se procedió a aprobar el período analizado y consecuentemente a absolver a Gennuso “de responsabilidad contable y declararlo libre de cargo, en función de los argumentos expuestos”, indicaron el artículo 3 del fallo publicado la semana pasada.

Tirón de orejas al ministro Fabián Gatti

Sin embargo, el organismo de control aprovechó la ocasión para advertir al actual ministerio de Gobierno, Trabajo y Turismo ya que en este caso se “evidenció” una “ausencia de una eficiente gestión de los recursos públicos ante la falta de seguimiento del trámite y control del uso de fondos asignados presupuestariamente”.

Los contralores provinciales apuntaron que “la obligación de rendir implica una responsabilidad compartida” y que el ministerio debería hacer un seguimiento si se cumplió el objetivo del destino de los fondos y contar con los comprobantes que respalden la rendición.

De manera directa se instó al titular de la cartera, Fabián gatti, a regularizar los aportes otorgados a los municipios que estén “vencidos, rendidos sin aprobación o no aprobados o sin rendir, debiendo impulsar en cada caso las medidas que correspondan, cumpliendo de esa manera con las tareas de resguardo de los recursos públicos asignados presupuestariamente”.