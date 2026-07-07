Los extranjeros empadronados podrán votar en la elección de Convencionales de Bariloche

En las elecciones para la reforma de la Carta Orgánica de Bariloiche habrá padrón de extranjeros residentes. Archivo

Los extranjeros con un mínimo de 3 años de residencia legal contínua en Bariloche podrán inscribirse para votar en la elección de Convencionales por la reforma de la Carta Orgánica Municipal del próximo 1 de noviembre.

Como en todas las elecciones municipales, la Junta Electoral habilitó la inscripción para conformar el padrón de extranjeros que ya tiene una base de datos, con los no nacionales que están anotados de comicios anteriores, pero se podrán sumar nuevos interesados de participar con el voto.

La inscripción de extranjeros se habilitará desde el 13 de julio y hasta el 12 de agosto, y deben acreditar la residencia con el DNI, con un trámite que solo se realiza de manera personal en la sede de la Junta Electoral ubicada en 24 de Septiembre 12 1° piso.

Quienes ya están registrados de otras elecciones pueden manifestar su voluntad de no permanecer en el padrón de extranjeros, pero quienes quieran continuar no deben realizar ningún trámite nuevo.

La Junta Electoral dio a conocer ayer el cronograma para este comicio en el que se deberán elegir 15 convencionales titulares y 15 suplentes para la actualización de la Carta Orgánica Municipal, quienes deberán tener un piso del 5% de los votos para acceder a una banca por el sistema D’hondt.

Las listas con candidatos deben presentarse antes del 7 de septiembre y el sorteo de la ubicación de las nóminas se realizará el 24 de ese mes.