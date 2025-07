Bariloche: quieren vallar el monumento a Roca en el Centro Cívico y ya tienen la venia municipal

Un proyecto para emplazar una reja de protección en torno del momumento del expresidente Julio Roca, en la plaza del Centro Cívico de Bariloche, ya consiguió el permiso nacional que resulta necesario para intervenir cualquier sitio histórico y está en la etapa de “búsqueda de presupuestos”.

El principal impulsor es el titular del Instituto Rocaniano nacional, que vive en Bariloche, José Martiniano Duarte, quien aseguró que el intendente Walter Cortés les da “un apoyo extraordinario” y comprometió el aporte de fondos municipales para ejecutar la obra.

De hecho, Cortés colocó más de una vez vallas móviles y custodia policial para proteger el monumento en marchas como la del día de la memoria, el día de la mujer o movilizaciones sindicales, y llegó a discutir alguna vez cara a cara con manifestantes que lo taparon con un paño.

Duarte explicó que ya obtuvieron la habilitación formal para avanzar con la obra por parte de la comisión nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos, que tiene la tutela sobre el Centro Cívico. Señaló que la reja rodearía el “basamento” de la estatua a una altura de alrededor de dos metros. Dijo que ya pidieron tres presupuestos (cuyo monto no pudo precisar) y los aportaron al municipio.

La iniciativa no cuenta con apoyo parejo en el Ente Municipal de Patrimonio Histórico y Urbanístico, que también tiene injerencia en el tema y donde están representados el Ejecutivo Municipal, el Concejo, Parques Nacionales y la Cámara de Turismo, entre otras entidades.

La concejal Roxana Ferreyra puso en duda que la habilitación sea legítima, porque no se tramitó desde el propio Ente en forma oficial, y sostuvo también que otorgar presupuesto a ese vallado no resulta una prioridad, porque hay otras obras proyectadas, con consenso en el ente, como la mejora en la iluminación ornamental de todo el Centro Cívico y la construcción de una “ventana arqueológica” en la primera cuadra de la calle Mitre, al pie del Museo Perito Moreno.

Evitar el vandalismo y el robo

Duarte es militar retirado y defensor del legado de Roca. Dijo que los monumentos se protegen con vallas “en todo el mundo” y que la obra tendría “una doble finalidad: evitar el vandalismo por razones ideológicas y también la destrucción y el robo por parte de quienes buscan llevarse el bronce o algún material valioso para vender”.

Desde hace años el monumento recibe pintadas, graffitis y cada 12 de octubre organizaciones mapuches lo cubren a modo de protesta con un cultrún de grandes dimensiones.

La estatua ecuestre quedó integrada al patrimonio histórico pero genera periódicas expresiones de rechazo. (archivo)

Según Duarte, la controversia no debería ser tal, porque “la figura de Roca tiene luces y sombras, como todo político que ha intervenido en nuestra historia. Pero es innegable que no fue solo un militar, fue dos veces presidente constitucional, incorporó la mitad del territorio nacional, impulsó la educación laica y gratuita, expandió los ferrocarriles y fue el creador del Registro Civil”.

Aseguró que en su paso por el ejército tuvo contacto con muchos soldados de origen mapuche y no conoció “a nadie más patriota que esos jóvenes”. Aseguró también que no está en contra de la pintada de pañuelos en la plaza del Centro Cívico en homenaje a los desaparecidos, que se renueva todos los años. “Está bien que queden ahí los pañuelos, lo mismo que el monumento. Y le cuento que yo además presenté un proyecto para que la ruta 23 se llame Pueblos Originarios” dijo Duarte, en el interés de mostrar que no busca confrontaciones.

La ubicación del monumento de Roca en la plaza principal de la ciudad es objeto de polémica desde hace años y hubo campañas para promover su traslado, que hasta ahora no prosperaron. Incluso el hijo del arquitecto que creó el Centro Civico, Gonzalo de Estrada, sostiene que la estatua ecuestre no estaba en el proyecto original e impulsó su reubicación. También el exintendente Gustavo Gennuso propuso en 2023 algo similar, y llegó a recibir amenazas de muerte.

Duarte dijo que están dispuestos a “hacer lo necesario” para instalar el vallado permanente. Señaló que la autorización nacional está fechada “hace dos meses” y que cuentan con el apoyo decidido de Cortés para avanzar. En otro guiño hacia el proyecto, el intendente designó hace pocas semanas como subsecretario de Cultura del municipio a Martín Iriarte, que también proviene del Instituto Rocaniano.

“No conozco el detalle de la obra, pero pero si está aprobada en Nación entiendo que cumple con los requisitos”, dijo Iriarte. Aseguró que “en lo personal” está de acuerdo con preservar el monumento, “porque ha sido vandalizado durante mucho tiempo”.