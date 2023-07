Gennuso y la estatua de Roca: «No quiero hacer de esto una batalla»

El intendente Gustavo Gennuso manifestó sorpresa por las expresiones de violencia y amenazas de muerte que recibió tras su propuesta para trasladar el monumento a Julio Argentino Roca del corazón de la plaza en el Centro Cívico.

«Es simplemente una propuesta en el sentido de la preservación del monumento. Hoy vemos que el daño del monumento está cerca de ser irreparable. Entonces, proponemos su corrimiento a unos metros de donde está ahora, sin estar en el centro de donde siempre se produce la vandalización», afirmó Gennuso.

Consideró que más allá de las opiniones, Roca «forma parte de nuestra historia de modo que no tiene que salir del conjunto de monumentos del Centro Cívico. Así lo entendió la Comisión de Monumentos que autorizó el traslado».

Puso como ejemplo a Ernesto de Estrada, quien diseñó y construyó el Centro Cívico, que se negó colocar el monumento en su momento. Exequiel Bustillo fue quien avanzó con la iniciativa. «Uno se da cuenta de que el monumento no es parte de la plaza en sentido arquitectónico», dijo Gennuso.

Sobre la polémica que generó la propuesta de su traslado, el intendente objetó «el nivel de violencia». «El proyecto de refuncionalización del Centro Cívico es muy simple y no quiero hacer de esto una batalla. El nivel de violencia, las amenazas de muerte que me hicieron no tienen sentido. Se puede debatir. Es muy difícil llegar a ser un país mejor proque se vive todo con mucha virulencia y un nivel de ataque«, planteó.

Gennuso también se mostró sorprendido por el impacto que tuvo el anuncio a nivel nacional. «Hace un tiempo debatí la cuestión de los pueblos originarios con una periodista de un medio nacional y vi que no se podía discutir. Hablaba de ‘falsos mapuches´. Algunos podrán ser violentos o no. Pero ¿falsos? Dijo tantas barbaridades que me di cuenta que era un tema difícil de discutir. Perdimos la capacidad de escuchar y debatir«, recalcó.

Aseguró que la propuesta será consensuada con los vecinos aunque descartó la posibilidad de realizar un plebiscito. Consideró que sería «meter a Bariloche en un lío de peleas y campañas que no parece apropiado».

«Me leí todos los libros de Roca -insistió-. No lo estoy atacando. Su personaje tiene claros y oscursos, pero no estamos juzgando eso. Tenemos un mandato por ley de preservar el conjunto patrimonial del Centro Cívivo y en eso nos basamos».

También se refirió a las críticas por parte de algunos detractores de la propuesta que plantearon un oportunismo político. «Los otros temas siguen presentes. Y yo gobierno hasta el último día», recalcó.

Y agregó: «Hay una frase que es la muerte de la gestión: ‘No es el momento´. Cada vez que uno inicia una acción que cambia algo en Bariloche siempre recibe esa frase. ¿Cuándo es el momento entonces? El momento es el momento en que se toman las decisiones. Y este proceso ya lleva dos o tres años».