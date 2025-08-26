Soyem plantea la inconstitucionalidad de una pregunta del referéndum de Bariloche

La comisión directiva de Soyem Bariloche anticipó un planteo ante el STJ por una pregunta del referéndum de Bariloche. Foto: Chino Leiva

El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Bariloche (Soyem) anunció la presentación de una acción declarativa de inconstitucionalidad ante el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro respecto del punto 4 de las consultas del referéndum popular convocado para el 9 de noviembre.

La pregunta alusiva a los trabajadores municipales, entre las diez del referéndum convocado por el intendente Walter Cortés, expresa la opción por el “sí” o el “no” sobre: “Que los salarios por las licencias gremiales sean financiados por el sindicato y no por el municipio. Adecuar el régimen de licencias conforme a la ley provincial”.

Soyem fue el primer en presentar una impugnación a la resolución del intendente mediante la cual convocaba al referéndum y también objetó la disposición de la Junta Electoral Municipal que definió el cronograma, modelo de boleta, entre otros temas.

Ahora el sindicato acudirá a la Justicia y de manera directa al STJ, según explicó el abogado gremial Gonzalo Ojeda que este martes junto a la comisión directiva de Soyem, que lidera Brenda Morales, anunció la presentación. Con la búsqueda de la inconstitucionalidad se busca que se quite la pregunta 4.

El planteo es solo por la pregunta que alude a los trabajadores municipales y no contra la totalidad del referéndum o consultas, aclaró el abogado ante la pregunta de Diario RÍO NEGRO. No hay ninguna medida cautelar pedida ante el antecedente que fue favorable al Ejecutivo municipal en el caso del planteo elevado a la Justicia por parte de la Asociación de Propietarios de Taxis.

En paralelo, el referéndum se mantiene vigente y en cumplimiento de los plazos del cronograma dispuesto por la Junta Electoral con el objetivo de que la consulta popular vinculante se concrete el domingo 9 de noviembre.

Dos puntos de objeción del gremio al referéndum

Ojeda señaló que se fundamentan dos temas, por un lado la “intromisión de poderes” porque la consulta del referéndum modificaría el estatuto del empleado municipal, que debería salir por ordenanza, algo que no prosperó en mayo pasado por el rechazo de la mayoría de los concejales.

El segundo punto que cuestiona el Soyem es la “modificación de los derechos de los trabajadores municipales por medio de un referéndum” y el ataque a los derechos laborales.

Brenda Morales recordó que la discusión del gremio con el Ejecutivo respecto de las licencias gremiales tuvo dos sentencias de la Cámara del Trabajo favorables al sindicato, en el caso de la retención del pago de los haberes a la comisión directiva, y también mencionó el revés en el Concejo Deliberante cuando el intendente quiso modificar las condiciones del Estatuto Municipal.

Cortés argumentó, en más de una ocasión, que a su entender y con los fundamentos de legislación nacional que el Soyem debe afrontar el costo de los salarios de la dirigencia gremial, como ocurre en el ámbito privado, y no debe ser el Municipio el que pague esos haberes.

Soyem promete «militar» por su causa

Morales dijo que el punto de consulta en el referéndum “va más allá” del quite de las licencias pagas a la comisión directiva e implicaría una modificación más amplia referida al régimen de licencias en general de los trabajadores. Enumeró que se podría modificar las licencias por estudio, por deporte, entre otras y afirmó que se trata de “un retroceso en los derechos laborales adquiridos”.

Morales dijo que además de las instancias legales el sindicato podría iniciar medidas de fuerza, movilizaciones y “militar” para que la comunidad comprenda la situación.