Bariloche se promocionó en la Fitur de España y busca tentar al turismo europeo

Bariloche fue parte del stand de Argentina en la Feria Internacional de Turismo de madrid, España. Gentileza

Bariloche cierra hoy su presencia en la edición 46 de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) donde promocionó la diversidad de la oferta turística para todo el año en busca de lograr tentar más público europeo.

La Fitur mantuvo sus puertas abiertas desde el miércoles 21 de enero hasta este domingo, por donde pasaron miles de personas entre operadores y público final que buscó en los stand de cada uno de los países las propuestas para elegir sus próximas vacaciones.

La promoción de Bariloche a través del Ente Mixto de Promoción Turística (Emprotur) tuvo una delegación liderada por el intendente Walter Cortés y el secretario de Turismo a cargo, Eric Guzmán, en la que realizó un valioso aporte técnico Cecilia Caldelari, profesional especializada en promoción y desarrollo de mercados, quienes compartieron la inauguración del espacio dedicado a Argentina junto al secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli.

Fitur es el encuentro turístico más relevante del continente europeo y una de las plataformas globales clave para la promoción de destinos, reuniendo a miles de profesionales del sector, operadores turísticos, agencias mayoristas y tomadores de decisión de todo el mundo.

Emprotur valoró que su participación en la Fitur 2026 «se inscribe en una visión de largo plazo para consolidar a Bariloche como destino referente en experiencias integrales, impulsando la competitividad internacional y el flujo de visitantes durante todo el año, a partir de una estrategia de promoción moderna, profesional y orientada a resultados concretos».

El intendente Cortés destacó que “el 90% de las agencias de turismo están acá y nosotros queremos poder hacer de esto una posibilidad cierta, de que Bariloche siga siendo la puerta de entrada de la Patagonia, como lo es”.

Eric Guzmán, Cecilia Caldelari y Walter Cortés, los barilochenses en la Fitur de Madrid. Gentileza

Caldelari encabezó una agenda con operadores turísticos y dictó capacitaciones acerca del destino para que Bariloche logre meterse en el interés de los europeos.

En el stand de la Argentina, las autoridades nacionales lideradas por Scioli presentaron lineamientos estratégicos orientados a la atracción de inversiones y al fortalecimiento de la infraestructura turística, con impacto directo en destinos consolidados como Bariloche.