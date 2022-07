Batakis con gobernadores: Gutiérrez va, pero Carreras no fue invitada

La gobernadora Carreras está en Bariloche y no participará de la reunión en Buenos Aires. Foto: Marcelo Ochoa

Los gobernadores fueron convocados por Nación a Casa Rosada y se prevé una reunión con la ministra de Economía, Silvina Batakis. El de Neuquén Omar Gutiérrez asistirá pero la rionegrina Arabela Carreras no fue invitada.

El llamado original se centró en un acto de firmas de convenios, con la participación del presidente Alberto Fernández y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.

Esta citación se transformó después en la ocasión para un encuentro con Batakis, destinado a la explicación de parte de la ministra de su plan económico y el respaldo de los gobernadores.

Desde el fin de semana, la gobernadora Arabela Carreras está en Bariloche y se preve que durante unos días no tendrá actividad oficial.

En relación al encuentro en Buenos Aires, la mandataria rionegrina no participará porque -según dijeron sus voceros- no tuvo ninguna invitación y se aludió que en la firmas de los convenios de obras no figura Río Negro. Puntualmente, se dijo desconocer de una reunión con Batakis.

Por su parte, el gobernador de Neuquén, Omar Gutierrez fue convocado y confirmó su presencia en Buenos Aires.

Hasta anoche, además del neuquino, los mandatarios confirmados eran el tucumano Osvaldo Jaldo, el santiagueño Gerardo Zamora y catamarqueño Raúl Jalil.

En principio, el acto presidencial está programado para mediodía y, luego, sería la reunión con Batakis, que organiza el jefe de Gabinete, Juan Manzur.