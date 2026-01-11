Bitrenes en Río Negro: ya circulan por rutas nacionales del Alto Valle y abren nuevos desafíos viales

La circulación de camiones bitrenes ya está habilitada en la Argentina y comenzó a registrarse de manera esporádica en el Alto Valle de Río Negro, principalmente sobre rutas nacionales. Se trata de formaciones de gran porte, de hasta 30,25 metros de largo y 75 toneladas, que permiten transportar mayor volumen de carga en un solo viaje, con impacto directo en los costos logísticos.

La habilitación del gobierno nacional se enmarca en la Resolución 1196/2025, que instauró un esquema de libre circulación en la Red Vial Nacional. Con la desregulación, todas las trazas nacionales podrán recibir vehículos de gran porte, incluidas las rutas 22, 23, 40, 251, 250, 151, 3, 1s40, entre otras.

Fuentes cercanas a Vialidad Nacional indicaron a Río Negro que se detectó el ingreso de algunos bitrenes al Alto Valle desde la zona de Chichinales por Ruta 22. No obstante, aclararon que los controles aún están en proceso de adecuación. «El sistema de pesaje todavía no fue actualizado y no tiene registrados los camiones estilo bitren por lo que aún no podemos tener un registro claro. Se espera que este año se actualice, ya que se prevé una mayor circulación», señalaron.

Desde el Gobierno de Río Negro, el secretario de Transporte provincial, Juan Ignacio Ciancaglini, explicó que la circulación de estos vehículos se rige por competencias diferenciadas. «En rutas provinciales rige una resolución de Vialidad Provincial que lo permite, mientras que en las rutas nacionales aplica la normativa de la Secretaría de Transporte de Nación», indicó. En ese marco, precisó que las rutas nacionales 22 y 3 se encuentran alcanzadas por la habilitación general, aunque con restricciones puntuales en sectores específicos, como puentes.

Ilustración: Diario RÍO NEGRO.

En la misma línea, el presidente de Vialidad Provincial, Raúl Grün, aclaró que en el Alto Valle hay pocas rutas provinciales habilitadas para bitrenes. «La única ruta que tenemos habilitada es la Provincial 2, hacia el puerto de San Antonio Este, y solo para los bitrenes más chicos, de hasta 30 metros», sostuvo.

En paralelo, según pudo conocer este medio, desde la Caminera de General Roca confirmaron que la presencia de bitrenes en la zona es ocasional, mientras que desde la Policía caminera de Puente Dique y desde la Zona Tránsito de Alto Valle Norte de Seguridad Vial aseguraron no haber registrado el paso de este tipo de unidades, además indicaron que sería complicado circular por la zona de Barda del Medio y Cinco Saltos debido a las rotondas.

Bitrenes Alto Valle de Río Negro: desafíos técnicos y viales

Un informe de Vialidad Nacional identificó más de 90 puentes en la red vial con capacidad portante inferior a las 75 toneladas, umbral máximo admitido para este tipo de configuraciones, por lo que esos tramos quedan excluidos de la habilitación automática. Entre ellos figura un puente ubicado en Río Negro, sobre la Ruta Nacional 3, a la altura del arroyo Salado, con un límite máximo de 60 toneladas.

La principal ventaja es la mayor capacidad por viaje, reducción de viajes necesarios, ahorro operativo y menores emisiones de CO₂ por tonelada transportada.

El estudio también advierte sobre la fragmentación de los corredores habilitados: solo el 26,5% de la red nacional está actualmente apta para bitrenes de mayor porte, lo que limita la continuidad de los trayectos y obliga a evaluaciones caso por caso. En ese esquema, la planificación del recorrido queda bajo responsabilidad del operador logístico, que debe garantizar el cumplimiento de los límites por eje y las condiciones de seguridad.

Desde el punto de vista técnico, los informes oficiales remarcan que la mayor cantidad de ejes permite una mejor distribución de la carga, reduciendo el impacto estructural sobre la calzada. Sin embargo, reconocen que la longitud de estos vehículos complejiza la circulación en rutas de calzada simple, accesos urbanos y tramos con pocos sobrepasos, una condición frecuente en el Alto Valle.

En la misma línea, el titular de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), Marcelino Di Gregorio, señaló a este medio que el uso de bitrenes representa «un beneficio para el transporte, con menos viajes y más carga», pero advirtió que el foco crítico está en la seguridad vial. «El problema está en las rutas donde atraviesa el bitren, que no están en condiciones de dar seguridad», afirmó, y alertó sobre el aumento de riesgos en corredores de uso cotidiano como la Ruta 22.

«Hoy la circulación en rutas nacionales es resorte exclusivo de Nación», explicó, y sostuvo que el desafío pasa por extremar los cuidados. «Es un vehículo de 30 metros y no tenemos rutas ni tránsito preparados para convivir con un bitren», advirtió. Para el funcionario, el eje no está en el transporte en sí, sino en la seguridad vial, y planteó la necesidad de reforzar controles, señalización específica y conductas de manejo, especialmente en rutas de calzada simple y alto tránsito cotidiano.

Mientras tanto, la presencia de bitrenes en la región sigue siendo incipiente y mantiene abierto un debate que combina eficiencia logística, seguridad vial e infraestructura.