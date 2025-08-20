Cómo son los camiones bitrenes que llegarán a Neuquén y Río Negro

La reciente habilitación de camiones bitrenes en todas las rutas argentinas, impulsada por el gobierno de Javier Milei, generará un cambio significativo en el transporte de cargas. Esta medida, publicada en el Boletín Oficial bajo la Resolución 1196/2025, busca simplificar y flexibilizar la logística a nivel nacional. ¿Cómo son estos camiones bitrenes y qué características los diferencian de los vehículos de carga tradicionales?

Los camiones bitrenes cuentan con dos semirremolques articulados con mayor capacidad de carga que se transportan por todo el país y tienen una longitud permitida de 30,25 metros.

Según el medio Infobae, en lugar de requerir permisos específicos para cada tramo, la nueva disposición establece un principio de exclusión negativa. Esto significa que los bitrenes de 25,5 y 30,25 metros de longitud tienen vía libre para transitar en toda la red vial, a menos que se encuentren en los tramos prohibidos.

Asimismo, adicionalmente, se vetó el paso por puentes cuya capacidad de carga es inferior a las 75 toneladas.

Cómo son los camiones bitrenes: las principales características

Argentina amplió la circulación de bitrenes por casi la totalidad de la red vial nacional. Los vehículos se diferencian por:

Una altura máxima de 4,30 metros.

Dos semirremolques, articulados entre si mediante un tren de ejes compartidos. Esto les da mayor seguridad y control en las rutas, permitiéndoles llevar mucha más carga.

Dos ejes en tándem con ruedas duales en el primer semirremolque.

Seis ejes en tridem, que permite distribuir mejor el peso y no daña el pavimento, en el segundo semirremolque.