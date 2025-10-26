Bruno Pogliano: “Hay un orgullo rionegrino fuerte que nos trae a las urnas”

El intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano sobre las elecciones 2025: “Se define el futuro, un nuevo tiempo para la Argentina".

El intendente de El Bolsón y candidato a senador suplente por Juntos Defendemos Río Negro, Bruno Pogliano, celebró el clima democrático de la jornada electoral tras emitir su voto. «Estoy muy feliz de poder emitir mi voto y hacerlo con mucha esperanza. Hay un orgullo rionegrino fuerte que nos trae a las urnas, a defender lo que somos y lo que queremos para nuestra provincia», señaló.

Pogliano resaltó que se trata de una elección con un significado profundo para el país. “Se define el futuro, un nuevo tiempo para la Argentina», expresó. Indicó que en cada voto «se nota esa esperanza» y que hay nuevos temas en la agenda como el federalismo y la búsqueda de un país «más equilibrado y justo».

El intendente también remarcó el valor simbólico y cívico del acto electoral, al que calificó como «una fiesta de la democracia«. Sostuvo que al votar, cada ciudadano reafirma «la convicción de que la Argentina se construye participando, no desde la indiferencia o las agresiones”.

Destacó a la boleta única de papel

Finalmente, Pogliano destacó el funcionamiento de la boleta única, utilizada por primera vez en una elección nacional en la provincia. La describió como “un sistema sencillo, transparente y equitativo».

El candidato concluyó con un llamado a la participación: “La mejor manera de expresarse es venir a votar. Que se escuche la voz de cada rionegrino”.