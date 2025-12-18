Bullrich le puso un freno a la Reforma Laboral y evitó otro traspié legislativo 

Para evitar otro traspié legislativo tras las complicaciones que tuvo la media sanción del Presupuesto 2026, el oficialismo decidió postergar hasta el 10 de febrero la votación de la reforma laboral. Así lo anunció este jueves la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quien sacó un pie del acelerador y comunicó que se tomarán un mes y medio para avanzar en las negociaciones.

Para no irse con las manos vacías, el oficialismo firmó un dictamen con algunas modificaciones, pero no será el definitivo. “Queremos tener el instrumento, pero no va a ser el final”, aclaró Bullrich a los senadores durante el plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda, donde más invitados asistieron a exponer en contra del proyecto del Gobierno.

“Hemos escuchado a todos los actores y hemos hablado con distintos bloques. Vamos a firmar dictamen para dejarlo abierto a modificaciones. Les proponemos pasar el debate al 10 de febrero, para tomar en cuenta el pedido de muchos sectores”, dijo la exministra, que de esa manera descartó finalmente la idea original de votar el proyecto el próximo 26 de diciembre.

Bullrich indicó que habrá un nuevo llamado a sesiones extraordinarias por parte del Poder Ejecutivo, ya que las vigentes terminan el 30 de diciembre. “(El 10 de febrero) es una buena fecha. Llamaríamos a extraordinarias nuevamente y con eso nos tomaríamos el tiempo para analizar todos los pedidos que hemos tenido”, insistió.

La libertaria advirtió que “desde 1983 hasta el momento ha habido muchos intentos de cambios de leyes laborales, de democratización y libertad sindical, de cambios en las relaciones laborales para adecuarlas a la realidad, y hemos tenido una ‘sociedad cangrejo’ donde en vez de tener cada vez más empleo formal hemos tenido cada vez más empleo informal”.

La UCR acompañó el dictamen de La Libertad Avanza con disidencias y espera seguir negociando. “Es muy acertada la idea de pasar esto a febrero y mientras tanto seguir trabajando y no perder esta oportunidad histórica de sacar esta ley. Queda abierta la posibilidad de seguir reformándola y sacar el mejor dictamen posible”, dijo el líder de la bancada radical, el correntino Eduardo Vischi.

Entre algunos de los cambios ya incorporados, se eliminó la posibilidad del pago de salario en especie. En lo que respecta a ultraactividad de los convenios colectivos, se estableció que la cláusula vinculada a la obligación cae, mientras que las vinculadas con las normativas, es decir las condiciones laborales, duran un año.

En el capítulo dedicado a las indemnizaciones, el oficialismo propone ahora que las micro pymes paguen en 18 cuotas los montos que les corresponden a los trabajadores despedidos. En tanto, sigue abierta la discusión sobre los nuevos Fondos de Asistencia Laboral (FAL), que financiarán las indemnizaciones con un 3% de la masa salarial que será descontado de la contribución previsional.

Los senadores del interbloque peronista Popular, que venían de participar de la movilización a Plaza de Mayo junto con la CGT, celebraron la decisión de patear la discusión de la reforma laboral. “Es bueno que se prorrogue el debate, que no se cierre tan exprés como se venía implementando y se escuche”, reconoció Mariano Recalde, vocero de la bancada en el tema.

Recalde reclamó que “las observaciones que han hecho muchos sectores se escuchen en serio” porque no se pudieron discutir “los 197 artículos de este proyecto ómnibus” y “quedaron muchísimos temas sin tratar”.

El anuncio de Bullrich se dio luego de una nueva ronda de exposiciones de la que participaron, entre otros, Pedro Martino, gerente de Asuntos Públicos de UBER; Gabriel Buenos, de Asuntos Corporativos de Rappi; y Agustín Lecchi, secretario general del SIPREBA (periodistas). Es porque el proyecto oficial regula el trabajo en las plataformas digitales, por un lado, y deroga el Estatuto del Periodista, por otro.

La postergación de la reforma laboral significó un nuevo revés para el Gobierno, que venía envalentonado en poder aprobarla en el Senado antes de fin de año. Sin embargo, la falta de consensos y también el inesperado resultado de la votación del Presupuesto, donde la oposición volteó un capítulo entero, obligaron a La Libertad Avanza a recalcular sus prioridades.

El Presupuesto se transformó en el problema principal para La Libertad Avanza tras el traspié sufrido en Diputados, donde no pudo avanzar en la derogación de las leyes de universidades y discapacidad. Ese capítulo entero fue volteado por la oposición y ahora Bullrich la tiene difícil para que el Senado lo reincorpore, ya que varios gobernadores se volcaron por sostener esas leyes.

El plan de votar la “ley de leyes” el 26 de diciembre sigue firme, y en esa sesión también entraría el proyecto de “inocencia fiscal”. Ambas iniciativas comenzarán a tratarse este viernes por la mañana en la Comisión de Presupuesto, donde los libertarios quieren darle un dictamen exprés.

Corresponsalía Buenos Aires