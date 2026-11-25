La discusión sobre la ley de prevención de la ludopatía infantojuvenil podría terminar en una salida salomónica. En una rebelión interna de último momento, parte del bloque de senadores de La Libertad Avanza, con Patricia Bullrich a la cabeza, acepta sancionar este jueves el proyecto con media sanción de la Cámara de Diputados, a cambio de tratar una ley complementaria con modificaciones a ese mismo texto y completar su tratamiento en sesiones extraordinarias.

El Senado convertirá en ley el proyecto sobre Ludopatía

El principio de acuerdo se alcanzó este miércoles en el plenario de comisiones de Salud, Legislación General y Justicia, en un colmado Salón Illia. A la vista de todos, Bullrich y su contraparte del peronismo, José Mayans, pactaron una especie de intercambio para que este jueves la ley tenga sanción definitiva y que, en paralelo, la oposición habilite el tratamiento de un proyecto libertario que todavía está en plena redacción.

En La Libertad Avanza explican que el giro se dio porque “era imposible redactar una ley nueva en 24 horas”. Bullrich llevó el tema a la reunión de Mesa Política que tuvo lugar el martes en Casa Rosada, pero no está claro que la cúpula del Gobierno haya dado luz verde a la estrategia. Por lo pronto, la senadora dijo que hay un “compromiso de abrir extraordinarias”. Si todo sale como se habló, allí se trataría la “ley B” de los libertarios.

Esta segunda iniciativa necesitaría reunir dos tercios para tratarse sobre tablas. Mayans aclaró que antes de aportar el número quieren conocer el texto. Entre sus principales ejes, Bullrich hizo hincapié en que los sitios o plataformas de apuestas que operen de manera informal puedan ser bloqueados en 24 horas mediante un procedimiento administrativo del Enacom (Ente Nacional de Comunicaciones).

El peronismo ya anticipó que votará a favor de la media sanción de Diputados, y Bullrich garantiza a parte del bloque libertario. El cordobés Luis Juez y el fueguino Agustín Coto (que preside la Comisión de Asuntos Constitucionales) fueron de los que empujaron para no empantanar el debate. De todos modos, es probable que haya rechazos a algunos artículos en la votación en particular.

En la bancada violeta no hay unanimidad. Hay algunas excepciones de senadoras que, siendo diputadas, votaron en contra, como la neuquina Nadia Márquez y la salteña Emilia Orozco. Ahora no quieren contradecirse a sí mismas y se espera que no acompañen. Otros libertarios, más verticales, se alinearon sin dudarlo con la postura que marcó Bullrich.

El PRO, la UCR y los bloques federales evitaron una definición contundente. En la previa del plenario de comisiones, Convicción Federal (un bloque de tres senadores del peronismo no kirchnerista) presentó un proyecto propio mucho más flexible con las empresas de juego, que en lugar de prohibir la publicidad, la restringe en determinados y la permite para influencers, con leyendas de advertencia.

Desde el oficialismo revelaron que los gobernadores, preocupados por mantener a salvo la recaudación del juego en sus provincias, presentaron propuestas que “dejaban todo como está” y que por eso fueron desechadas.

Cambios y un artículo en la mira

Al momento de explicar los cambios pretendidos, Bullrich puso el foco en que buscarán que unas 2.500 plataformas de juego que hoy funcionan de manera informal sean bloqueadas inmediatamente a través de un trámite administrativo. También compartió la idea de impedir el juego en menores de edad mediante control biométrico, y de terminar con los incentivos como bonos de bienvenida.

No eludió el tema de la publicidad, pero habló de “restricciones” en lugar de “prohibiciones”, como establece de manera detallada la versión de Diputados. Y, por último, se refirió a otro punto que trastoca intereses económicos, y tiene que ver con la trama de negocios entre empresarios y clubes de fútbol.

La exministra reveló que está en contra del artículo 17 de la media sanción, que modifica la Ley del Deporte para impedir que los operadores y licenciatarios del juego integren las comisiones directivas de los clubes. Con la excusa de que ese artículo también regula cupos para mujeres y jóvenes dentro de estos organismos de conducción, Bullrich dijo que es “mezclar peras con manzanas”.

Específicamente, el artículo reza: “No podrán integrar las listas que se presenten para la elección de los/las integrantes de la Comisión Directiva en las asociaciones civiles deportivas de primer grado del Sistema Institucional del Deporte y la Actividad Física quienes sean directores, representantes o mandatarios de operadores/licenciatarios de la explotación de juegos de azar y apuestas en línea”.

Y agrega: “Tampoco podrán serlo quienes, en el mismo tipo de empresas, posean participación accionaria, por sí o por intermedio de otras sociedades, en sociedades o empresas, cualquiera sea su denominación”.

Otro artículo que fue cuestionado por la cordobesa Carmen Álvarez Rivero (La Libertad Avanza) es el 38, que establece que la Nación debe hacerse cargo de garantizar la asistencia y atención integral de las personas con ludopatía y sus entornos, y de implementar canales de comunicación gratuitos para orientación. La legisladora sostiene que el financiamiento debe recaer sobre las provincias.

Más presión de la Iglesia

El debate en comisiones comenzó con la exposición del obispo de San Isidro Raúl Pizarro, secretario general de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) y quien coordinó la visita del papa León XIV al país. “Les pido que cuando tengan que tomar una decisión lo hagan primero mirando al pueblo. Como dijo el Papa, lo primero son las personas, no la economía, no el juego”, sentenció.

Pizarro, quien ya había tomado contacto con algunos senadores, leyó la carta abierta de la CEA y exhibió una caja con las casi 20.000 firmas ciudadanas que reunió una petición en la plataforma Change.org. “La patria que queremos también se nota a partir de qué hacemos con los más pequeños. No se juega solo una ley. Es mirar a las familias y el flagelo que sufren tantos niños».