En medio de fuertes cruces entre la Iglesia y las empresas del sector, un plenario de las comisiones de Salud, Legislación General y Justicia y Asuntos Penales del Senado debate desde las 10 el proyecto de ley para combatir la ludopatía. La iniciativa ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados desde noviembre de 2024.

A contrarreloj, el oficialismo busca acordar un dictamen con cambios junto a los bloques dialoguistas para llevarlo mañana mismo al recinto. De prosperar las modificaciones en la Cámara alta, el texto extenderá su vigencia parlamentaria por un año más y deberá regresar en segunda revisión a Diputados.

El medio Infobae asegura que para acompañar las reformas que impulsa el Gobierno, las bancadas aliadas le plantearon una condición indispensable a la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich: que la Casa Rosada asuma el compromiso público de incluir el expediente en las sesiones extraordinarias de diciembre. El objetivo es que el Congreso sancione la versión definitiva antes de las fiestas.

La senadora porteña encabezó ayer una reunión con una delegación de la Pastoral Social, aunque desde su entorno aclararon que el encuentro no estuvo centrado en el texto en disputa. Más allá de ese gesto, Bullrich lidera las negociaciones para arribar al plenario con un despacho unificado y sin fisuras técnicas.

Patricia Bullrich. Foto: NA

La advertencia de los aliados es concreta: si el Ejecutivo muestra dudas o demora la garantía de tratamiento en diciembre, avalarán el texto original de Diputados y lo convertirán en ley en la sesión de mañana.

Qué establece la iniciativa y el debate en comisiones

El proyecto en discusión apunta a frenar el avance de las apuestas problemáticas, con foco en la prevención de la ludopatía y el endurecimiento de los controles frente al juego ilegal. Las modificaciones que negocia La Libertad Avanza buscan precisar el articulado para evitar vacíos legales y reforzar las herramientas contra las plataformas clandestinas.

Según trascendió en la Cámara alta, la clave del plenario pasa por redactar un texto conciso y detallado. Tanto un sector del oficialismo como la oposición dialoguista coinciden en que cualquier ambigüedad en el despacho podría desatar un efecto dominó en el recinto y hacer caer el acuerdo.

En Argentina, el juego de azar se encuentra prohibido para personas menores de 18 años. Foto: Matías Subat

En el trasfondo de la discusión persisten reclamos políticos por la demora en el tratamiento del tema. Desde el entorno parlamentario señalan que la problemática ya había sido abordada parcialmente en la ley de salud mental aprobada por el Senado a fines de octubre, donde se incorporó a la ludopatía como adicción con el rechazo del kirchnerismo.

Con excepción de la Coalición Cívica —fuerza que no cuenta con representación en el Senado pero sostuvo el reclamo durante años—, en los pasillos legislativos admiten que el debate actual está atravesado por presiones cruzadas de gobernadores y operadores del sector del juego.

Cómo sigue el cronograma parlamentario

Si las comisiones logran firmar el dictamen durante la mañana, el paso siguiente será la reunión de Labor Parlamentaria prevista para las 13. Allí, los jefes de bloque terminarán de definir el temario para la sesión ordinaria de mañana en la Cámara alta.

El proyecto contra la ludopatía ya tiene preferencia votada desde la semana pasada, lo que habilita su tratamiento en el recinto con o sin despacho de comisión. Esto obliga a los distintos espacios a definir su postura antes del inicio de la sesión.

En esa misma jornada, el oficialismo también buscará avanzar con la reforma política para suspender las PASO 2027. Para esa iniciativa electoral necesita reunir una mayoría absoluta de 37 votos, un piso que los operadores libertarios aseguran tener consolidado tras recibir el respaldo de bloques provinciales.