La Cámara Federal porteña dejó sin efecto este miércoles los sobreseimientos de Flavio y Rosana Caputo, hermanos del ministro de Economía, Luis Caputo, en el expediente que investiga el presunto financiamiento económico a la agrupación Revolución Federal durante 2022.

De acuerdo con el fallo firmado este 25 de noviembre 2026 por la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, integrada por los camaristas Pablo Bertuzzi, Pablo Yadarola y Mariano Llorens, y las reconstrucciones judiciales difundidas por Noticias Argentinas e Infobae, el tribunal hizo lugar parcialmente a las apelaciones presentadas por las querellas de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y del dirigente Juan Grabois contra la desvinculación dictada previamente por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.

La resolución dispone que el juzgado de primera instancia complete una serie de medidas probatorias antes de definir de manera definitiva la situación procesal de los empresarios, involucrados por transferencias ligadas al equipamiento de un desarrollo inmobiliario en Añelo, Neuquén.

Qué resolvió la Cámara Federal sobre Flavio y Rosana Caputo y qué pruebas ordenó producir

Al revisar la resolución de primera instancia, los jueces de la Sala I coincidieron en que el cierre definitivo del proceso resultó anticipado respecto de los estándares exigidos por el Código Procesal Penal de la Nación.

En el voto conjunto de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, el tribunal concluyó que todavía no se encuentran reunidas las condiciones previstas en el artículo 336, inciso 2, para dictar un sobreseimiento definitivo, calificando el pronunciamiento de Martínez de Giorgi como «prematuro».

El camarista Mariano Llorens adhirió a la revocación al señalar que existen diligencias probatorias pendientes de producción que resultan conducentes para despejar los planteos de las querellas, compatibilizando ese derecho con la definición de los imputados en un plazo razonable.

La resolución ordenó citar como testigos a Ailén Vallero (exempleada de la carpintería de Jonathan Morel), Evelyn Balboa (expareja del referente de Revolución Federal), ambas detectadas por la Unidad de Información Financiera como destinatarias de transferencias, y María Isabel Said, cuya documentación de facturación quedó bajo análisis por inconsistencias.

Cómo se vinculan los hermanos de Luis Caputo con Revolución Federal y el proyecto en Añelo

La investigación judicial analiza el origen y el destino de fondos administrados por firmas y fideicomisos ligados a los hermanos de Luis Caputo durante los meses previos al atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, en septiembre 2022: