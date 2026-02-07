Buscan mejorar la provisión de agua a un sector de San Martín de los Andes

La instalación de dos tanques de agua en el barrio Kaleuche Alto de San Martín de los Andes permitirá a las familias asentadas en el lugar mejorar el acceso al servicio. Estos trabajos forman parte de las obras en el sector porque, en la actualidad, la provisión es mediante camiones aguateros. Desde la unidad ejecutora de la barriada se dispuso su colocación en sitios estratégicos para hacer más eficiente la distribución.

Las mejoras para la población que está asentada en el barrio Kaleuche Alto de San Martín de los Andes avanzan, a través de los proyectos diseñados por la unidad ejecutora, que funciona como tal desde el año pasado. En principio, lo que se busca es progresar en la planificación ordenada y con prioridad en la caminería, el agua y la electrificación.

En este sentido, el coordinador de la unidad ejecutora, que es el concejal Pablo Padilla, sostuvo que en función de hacer más eficiente el uso del recurso como el agua, es necesario hacer los estudios geológicos. Para ello, se contrató a un profesional de San Martín de los Andes.

“El objetivo es explorar el suelo no solo vertical, sino que también horizontalmente en su profundidad buscando las fuentes de agua de las cuál podamos servirnos para abastecer el barrio o los barrios de la zona”, apuntó Padilla.

Antes de llegar a esta instancia, como los habitantes de Kaleuche Alto no tributan en el municipio sanmartinense, se creó una tasa para el desarrollo de este tipo de trabajos en la barriada.

En cuanto a los dos tanques, se informó que fueron instalados en las zonas estratégicas con el objetivo de hacer más eficiente el reparto de agua que se realiza hoy. Para diseñar el sistema de provisión de agua, se buscará definir cuál será el que mejor se adapte al lugar y que funcione para abastecer a los 4 mil lotes que integran Kaleuche Alto.

El análisis para definir el sistema de provisión de agua deberá contemplar la captación con las variantes como perforación de pozos, vertientes, ductos, y ese plan incluirá también el almacenamiento, el tratamiento y la distribución del líquido.

Se deberá establecer cuáles son los puntos de agua subterránea y llevar el líquido a puntos de almacenamiento para su distribución por gravedad. De modo que puedan ir desde la zona más alta hacia abajo y abarcar, lo antes posible, a la mayor parte de los lotes.

Por otra parte, se tiene en cuenta a las reservas de agua que sirven para la prevención de incendio en una zona de riesgo.

Las prioridades en la caminería y la electrificación

En el esquema de trabajo que lleva adelante la unidad ejecutora de Kaleuche Alto figuran, además de la provisión del agua, la caminería y la electrificación. Son etapas sobre las que se trabaja de maner simultánea.

En el caso de la caminería, se dispuso el mantenimiento, el enripiado, nivelado y perfilado de las calles existentes y la apertura de las nuevas arterias.

La unidad ejecutora implementó una página web para que las vecinas y vecinos puedan acceder a la información de las acciones que se llevan adelante en el barrio. Al respecto, el concejal Padilla señaló que era necesario ese canal de comunicación.

«En esta nueva etapa de la planificación del barrio desde el año pasado, (buscamos) que todo se hiciera de esta manera, en diálogo permanente con los vecinos, con participación y principalmente con transparencia», sostuvo.

Padilla además destacó la labor del barrio autogestivo El Trébol que sirvió como antecedente para planificar las acciones de Kaleuche Alto. «Fue un ejemplo de compromiso comunitario”, mencionó y agregó que «marcaron un antecedente positivo de lo que puede conseguirse cuando la comunidad y las instituciones trabajan con objetivos comunes”.

El barrio Kaleuche Alto es una de las zonas donde crece San Martín de los Andes y se accede por la ruta provincial 62, en el camino a lago Lolog.