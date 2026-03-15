Buscan prohibir la pesca de tiburones en Río Negro: qué especies habitan el Golfo San Matías

Un proyecto de ley presentado en la Legislatura de Río Negro busca avanzar en la protección de los tiburones que habitan el litoral marítimo provincial. La iniciativa propone prohibir la pesca y captura de estas especies en toda la jurisdicción marítima con el objetivo de preservar el equilibrio del ecosistema.

El proyecto fue impulsado por el legislador César Domínguez, del bloque Primero Río Negro, y plantea la creación de un régimen de protección integral para los tiburones que se encuentran en las aguas del Golfo San Matías.

Según los fundamentos de la propuesta, distintos estudios científicos realizados en el golfo confirmaron la presencia estable de varias especies en aguas rionegrinas, entre ellas el cazón, el gatuzo, el gatopardo, el pez gallo y el chucho. Estas especies presentan características biológicas que las vuelven particularmente vulnerables a la presión pesquera, como el crecimiento lento y bajas tasas de reproducción.

«La conservación inteligente es condición necesaria del desarrollo y no su enemiga», sostuvo Domínguez en el proyecto. El legislador advirtió además que la disminución de los tiburones —considerados depredadores tope— puede generar un «efecto cascada» que altera la cadena trófica marina y termina afectando incluso a la actividad pesquera tradicional.

Alcance de la prohibición

La iniciativa establece que la prohibición regirá en toda la jurisdicción marítima de la provincia, desde el límite con la provincia de Buenos Aires hasta Chubut, incluyendo específicamente las aguas del Golfo San Matías.

Además, prevé que la autoridad de aplicación —integrada por los organismos provinciales competentes en pesca y ambiente— tenga facultades para realizar inspecciones, decomisar equipos y aplicar multas a quienes incumplan la norma. También se contempla la creación de un registro de infractores.

Antecedentes de regulación

El proyecto se suma a antecedentes normativos recientes en la provincia. En diciembre de 2023, la Legislatura sancionó la Ley Provincial 5706, que reguló la pesca deportiva y estableció la obligatoriedad de devolver al mar de manera inmediata a especies en peligro.

Esa norma —presentada por los legisladores Marcelo Szczygol, José Luis Berros y María Eugenia Martini— incluyó dentro de las especies protegidas al escalandrún, la bacota, el cazón y el tiburón martillo.