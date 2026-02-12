Río Negro habilitó en Punta Bermeja una excepción científica para estudiar el impacto de la pesca deportiva en tiburones

En un área donde la pesca de tiburones está prohibida por normativa, la secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro autorizó una excepción estrictamente científica en Punta Bermeja para investigar cómo impacta la pesca deportiva sobre estas especies costeras y generar datos clave para su conservación.

El estudio, titulado «Análisis del posible impacto de la pesca deportiva dirigida a condrictios en áreas protegidas costero-marinas de la provincia de Río Negro«, es desarrollado por el equipo de Wildlife Conservation Society en Argentina (WCS – Conservar Tiburones) bajo un permiso especial otorgado por resolución provincial.

Constituye una excepción estrictamente científica dentro de un área donde la pesca de tiburones continúa prohibida. El objetivo es generar información biológica y estadística que permita evaluar el estado de las poblaciones y revisar la normativa vigente a partir de evidencia científica.

La normativa provincial sigue en pie y la excepción responde exclusivamente a fines científicos. Foto: gentileza.

Desde la Secretaría remarcaron que la actividad no es recreativa; se trata de pesca científica controlada, con protocolos estrictos, uso obligatorio de anzuelos circulares y jornadas limitadas. Los pescadores autorizados reciben capacitación específica, realizan marcado científico, registran datos y devuelven inmediatamente los ejemplares al mar.

El trabajo también se desarrolla en las Áreas Naturales Protegidas Pozo Salado–Caleta de los Loros, Bahía San Antonio y Puerto Lobos, como parte de una estrategia provincial que combina investigación, señalización y concientización pública para proteger especies vulnerables y conocer el impacto de las actividades humanas sobre el ecosistema marino.

La prohibición de pescar tiburones, rayas y quimeras sigue vigente

La Resolución Nº 999/2015 continúa vigente y prohíbe la pesca de tiburones, rayas y quimeras dentro de Punta Bermeja. El permiso especial solo alcanza a investigadores y pescadores expresamente autorizados en el marco del proyecto, que tiene vigencia hasta abril de 2026 y está sujeto a informes técnicos, controles y condicionantes establecidos por la autoridad ambiental.